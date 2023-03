Mare Fuori 3 chi muore alla fine: a chi spara Rosa Ricci

Come finisce Mare Fuori 3, finale alternativo diverso da RaiPlay: Ciro Ricci è vivo ed è pronto a uccidere oppure no

L’ultima puntata di Mare Fuori 3 si intitola La scelta e chiude alcune trame ma ne apre di nuove, molto drammatiche. Chi muore alla fine della terza stagione della fiction Rai e, nello specifico, a chi spara Rosa Ricci nell’ultima puntata di Mare Fuori 3. La notizia è trapelata, anche perché tutti gli episodi sono già stati trasmessi in anteprima streaming su RaiPlay e i fan non hanno resistito alla tentazione del binge watching, senza dover aspettare la programmazione regolare su Rai 2. Grande ansia per Edoardo, che non sa che a vegliare su di lui ci sono Carmela e Teresa, le due donne della sua vita. Sua moglie non vuole che l’altra donna sia lì, dimostrando quell’amore che dovrebbe essere cancellato. Alla fine, però, le due capiscono di provare gli stessi sentimenti per Edoardo ed essere dunque le uniche in grado di comprendere quella sofferenza. Don Salvatore, non appagato dall’aver solo spedito in coma Edoardo, si mostra in ospedale con sua figlia Rosa Ricci e nega ogni accusa. La situazione per poco non degenera e la ragazza pare rendersi conto di cosa abbia davvero fatto suo padre. Nel finale di Mare Fuori 3 si ritrova a dover fare una scelta dolorosa. Non sa che suo padre l’ha seguita all’appuntamento con Carmine presso Piscina Mirabilis. Il boss si è reso conto dallo sguardo della figlia che qualcosa di strano stava accadendo tra lei e la persona che più dovrebbe odiare al mondo, data la morte di suo fratello Ciro. Dal bacio tra i due giovani si passa così al durissimo confronto con Don Salvatore, che punta la pistola contro Carmine e poi costringe la figlia a scegliere tra lui e la persona che ama. In lacrime Rosa Ricci si punta la pistola contro, pronta a suicidarsi, dopo aver seriamente considerato di uccidere suo padre. I due la fermano ma nello scontro un colpo parte ma allo spettatore non viene mostrato chi è stato colpito e se qualcuno in effetti sia morto. Nella colluttazione ha la peggio don Salvatore che viene ferito ma non a morte da una pallottola vacante nel tentativo di salvare sua figlia. Ad impedire il peggio è stato lo stesso Di Salvo che è riuscito a spostare la pistola in modo che il personaggio di Raiz sia colpito solo di striscio. In ospedale, intanto, un intubato Edoardo riapre lentamente gli occhi, risvegliandosi dal coma.

Mare Fuori 3 finale alternativo

Fin da quanto l’ultima puntata della terza stagione è andata in streaming su RaiPlay non si parla d’altro che di un finale alternativo di Mare Fuori 3, così come del ritorno di Ciro Ricci. Una foto finita online mostra il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio proprio a Piscina Mirabilis, dove si svolge lo scontro finale tra Rosa, Carmine e Don Salvatore. Ha una pistola stretta in mano e non si tratta di una scena utilizzata in precedenza. I fan hanno quindi ritenuto che si tratti di una versione alternativa dell’ultima scena, con il grande ritorno di un personaggio amatissimo, del quale non abbiamo mai visto il cadavere, di fatto. Sarà Ciro Ricci a decidere la scena finale? Quel colpo di pistola potrebbe essere il suo e non della sorella Rosa e qualcuno potrebbe davvero essere morto, magari Don Salvatore. Tanti i dubbi ma anche una speranza, quella che il finale di Mare Fuori 3 sia leggermente diverso in TV da quello mostrato in anteprima in streaming. Due minuti extra pronti a ribaltare tutto e sconvolgere anche i fan che hanno già completato la visione della fiction Rai. In realtà non è stato così del resto erano già arrivate numerose smentite, anche da parte dello stesso Giacomo Giorgio, che nega d’aver fatto finire online quella fotografia, per poi esprimersi in maniera enigmatica sul possibile finale alternativo: “Non vedo, non sento, non parlo”. Decisamente più netta Cristiana Farina, capo sceneggiatrice, che si è detta stupita da questa condivisione, sottolineando come nella sceneggiatura non ci sia nulla di questo tipo.