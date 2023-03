Matrimonio a Prima Vista 2023 anticipazioni terza puntata resta solo una

Matrimonio a prima vista, anticipazioni terza puntata del 22 marzo: due coppie sono già scoppiate e una sembra aver trovato il vero amore

Le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 2023 di stasera 22 marzo su Real Time promettono grandi sorprese, purtroppo non belle. Gli spoiler portano il pubblico a scoprire quelli che sono stati gli effetti della luna di miele. Si è già aperta una vera e propria crisi per due delle tre coppie e di seguito parleremo ovviamente anche della terza, ovvero quella che ha dimostrato d’avere più feeling in questo percorso. La produzione ha scelto di portare tutte le coppie di neo sposini in Egitto per il loro viaggio di nozze, che si rivela essere tutt’altro che dolce e romantico, almeno per tre quarti del gruppo. Problemi che paiono insormontabili per Giulia e Mattia, dal momento che la sposa non riesce ad andare oltre i dubbi che aveva nel giorno del matrimonio, frutto di un impatto fisico non dei migliori e di una tendenza da parte sua a limitare i contatti fisici con le persone che non conosce da molto tempo. A ciò si aggiunge come ciliegina sulla torta la poca compatibilità in termini di ironia. Di fatto non riesce a ridere alle battute di suo marito e questo rappresenta un problema più grande di quanto si possa pensare. Dal canto suo, Mattia non può non rendersi conto del gelo che è calato con lei e inizia quindi ad allontanarsi, dal momento che dall’altra parte non sembra esserci una reale intenzione di abbattere il muro.

La vera sorpresa amara della terza puntata di Matrimonio a prima vista 2023 è però rappresentata da Simona e Gennaro, dal momento che inizialmente avevano dimostrato un certo feeling. I due erano stati molto onesti, spiegando d’essersi piaciuti subito fisicamente, sperando di poter capitare l’uno con l’altra. Desiderio esaudito ma il sogno si è infranto rapidamente, con la sposa assalita dai dubbi, al punto da pensare che caratterialmente siano troppo diversi per poter funzionare sul lungo periodo. Serve a poco la leggerezza che lui prova a portare in questo viaggio di nozze. Ogni tentativo viene spento sul nascere e alla fine i due chiedono l’aiuto dei tre esperti del programma, nella speranza di poter trovare l’intesa persa.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2023 le coppie con più feeling

Tutt’altra storia, invece, tra Irene e Matteo, che si sono mostrati molto preso l’uno dall’altra e viceversa nelle anticipazioni di Matrimonio a prima vista. Sono quasi sembrati pronti a innamorarsi, ben disposti a vivere fino in fondo quest’esperienza, senza precludersi la possibilità d’aver davvero trovato una persona speciale con la quale condividere la propria vita. La luna di miele in Egitto è stata un sogno, colma di momenti teneri dinanzi al mare, come una coppietta che è giunta al matrimonio dopo anni di relazione solida. Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, la fiamma non si è spenta, fortunatamente. Irene e Matteo vogliono trascorrere più tempo possibile insieme, decidendo così di studiare un’organizzazione che possa consentire loro di vedersi nonostante i vari impegni di lavoro. Molto tenero e premuroso lo sposo, disposto a raggiungere la mogliettina, impegnata in un viaggio di lavoro, operando in smart working.