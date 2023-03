Anticipazioni Amici 22 serale eliminati seconda puntata: Isobel dramma

Le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 22: due eliminati e una crisi di Isobel al ballottaggio finale

Le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo conferma due eliminati, un cantante e un ballerino, con una pesante lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo fino a Isobel in lacrime. La squadra scelta per iniziare la puntata è stata sorteggiata nella busta numero 2 scelta da Giuseppe Giofré dopo aver vinto la sfida con Michele Bravi nell’indovinare il contenuto in una scatola, un uovo, mimato da Cristiano Malgioglio. Ad aprire le danze e a iniziare la sfida questa volta è la squadra di Lorella Cuccarini e il fidanzato di Giorgia, i due prof iniziano però con un passo falso decidono di schierare Cricca contro Ramon e ad avere la meglio è stato l’apprezzatissimo ballerino classico che aveva già conquistato nella scorsa puntata il parere dei tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Recuperano subito con sfida che va liscia come l’olio, Maddalena batte Piccolo G per aggiudicarsi il terzo punto i CuccaLo schierano Angelina Mango insieme a Cricca in duetto che hanno la meglio contro Aaron. Ad essere giudicata doveva essere infatti la figlia d’arte. La Cuccarini e Emanuel Lo decidono così di mandare al ballottaggio Isobel, Piccolo G e Aaron che affrontano il momento complicato tra emotività e sicurezza sul palco. Piccolo G durante il ballottaggio ha cantato Acquario ed È normale. Il primo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo è Piccolo G che perde il ballottaggio con Isobel e Aaron.

La prima a salvarsi è stata la ballerina australiana, poi il cantante di Universale ha avuto la meglio sul compagno di squadra. Sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria, i CuccaLo sfidano nuovamente i ZerbiCele e iniziano ancora una volta sbagliando strategia. Puntano di nuovo su Angelina in una comparata sulla black music con Aaron, pane quotidiano del vichingo di Twitter che batte una delle più accreditate a vincere il talent. A questo punto scoppia una lite furiosa tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano che si porterà dietro un lungo strascico di polemiche. Il prof decide di schierare il suo guanto di hip hop che vede Ramon contro Samu e dà alla nipote di Adriano Celentano dell’ignorante in questo stile, ad annullare il guanto è Giuseppe Giofrè che si rifiuta di dare il punto ai ballerini ritenendo la sfida iniqua. Lo stesso giudice ha detto che avrebbe preferito che il guanto di sfida fosse stato assegnato a Gianmarco e non a Ramon, Emanuel Lo ha replicato che riproporrà di nuovo il guanto modificando alcuni dettagli per farlo accettare dalla giuria. Lorella Cuccarini non fa altro che affidarsi ad Angelina che vince facile contro Gianmarco ma a vincere la manche sono gli ZerbiCele che grazie ad Isobel sbaragliano la concorrenza del duo Angelina e Cricca. Al ballottaggio vanno Angelina, Samu e Cricca: il primo eliminato parziale della seconda puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo è Cricca.

Amici 22 serale seconda puntata: il secondo eliminato

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi per la terza e ultima manche sfidano Raimondo Todaro e Arisa che finora erano rimasti a guardare per ore il serale. Si parte forte con Gianmarco e Isobel che vengono battuti da un passo a due di Alessio e Mattia che hanno danzato sulle note di Everybody needs somebody to love con ironia e freschezza. I giurati hanno apprezzato in particolare la personalità dei due ballerini e il loro divertimento. Ci pensa a Isobel a pareggiare i conti che guadagna un punto contro il duetto Federica e Wax che durante tutta l’esibizione si sono tenuti per mano. Chi conquista il punto decisivo per la vittoria dei TodArisa contro i ZerbiCele è Mattia Zenzola che con un passo a due con Benedetta batte Aaron. L’esibizione del ballerino siciliano è stata apprezzatissima dai tre giudici, Giofré ha detto che l’ha trovato sensuale e maturo, Michele Bravi ha detto che gli è entrato nel cuore. Al ballottaggio insieme al cantante di Baciami e ballami vanno Ramon e Gianmarco e quest’ultimo è il secondo eliminato parziale della seconda puntata del serale di Amici 22. Per questioni di tempo i due papabili eliminati si esibiscono una sola volta: Cricca canta Se mi guardi così e Gianmarco balla sulle note di Las Vegas di Tancredi. È qui che si consuma la disperazione di Isobel che scoppia a piangere e viene consolata da Ramon, evento raro perché la ballerina australiana è sempre molto solare. Ovviamente c’è da capire se le sue lacrime erano per il ballerino a cui è particolarmente legata, il cantante con cui era fidanzata o per entrambi. Prima di passare all’eliminato in casetta ci sono diverse curiosità sulla puntata: durante il guanto dei prof sulla musica pop italiana scatta il bacio tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con Maria De Filippi che ironicamente chiede al ballerino se avesse preallertato la sua compagna Giorgia, a vincere però i TodArisa. L’ospite della serata è Enrico Brignano, mentre Samu vince la prova TIM. Il secondo eliminato definitivo della seconda puntata del serale Amici 22 si vocifera sia Gianmarco che così lascia subito dopo la sua fidanzata Megan.