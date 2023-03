Federippi chi è Federica l’amica di Giorgia Soleri

Chi è Federippi l’attivista che figura tra i concorrenti di Pechino Express 2023 in coppia con l’amica Giorgia Soleri

Una delle coppie in gara a Pechino Express 2023 è quella delle attiviste, composta da Giorgia Soleri e Federippi, al secolo Federica Fabrizio. Entrambe, come si evince dal nome della loro squadra, si danno da fare su temi importanti con un grandissimo seguito sui social, di cui sfruttano la risonanza per portare avanti le loro battaglie, che si concentrano spesso sullo stesso argomento, ovvero quello della lotta per i diritti sociali e in particolare dei diritti per le donne. Sappiamo bene come Giorgia Soleri sia una delle voci più importanti nella lotta contro le “malattie invisibili” che colpiscono le donne, come ad esempio l’endometriosi di cui la stessa fidanzata di Damiano dei Maneskin soffre. L’amica con cui gareggia al reality di Sky ambientato in Asia si esprime soprattutto sui temi legati alla lotta femminista, impegnandosi però anche nel più ampio disegno dei diritti sociali.

Originaria di Matera, classe 1996, il vero nome di Federippi è Federica Fabrizio da giovane si trasferisce a Roma e qui inizia a farsi strada nel mondo dell’attivismo, trovando ampio riscontro sui social, da dove può far sentire la propria voce per i temi a lei cari. Ora, per Federippi è arrivata anche l’esperienza televisiva, nello splendido viaggio di Pechino Express per le bellezze del continente asiatico al fianco di Giorgia Soleri e questa vetrina può essere molto importante per l’attivista per ottenere ancora più risonanza. Le due, infatti, già dalla presentazione di Pechino Express 2023 non hanno mancato di far sentire il loro impegno e le loro idee, criticando, ad esempio, la scelta di Lara Picardi e Alessandra Demichelis di sceglie Gli avvocati come nome della loro squadra, un nome declinato al maschile quando invece la squadra è composta da due donne. Si vocifera che Federippi sia fidanzata con un ragazzo di nome Ernesto di cui però non si hanno notizie.

Federippi che lavoro fa

Federippi è quella che si definisce attivista digitale, uno dei massimi esempi in Italia di questa figura che riesce a sfruttare in maniera importante i social media per portare avanti le proprie battaglie. Il lavoro di Federippi è affine a quello degli influencer, ma con uno scopo completamente diverso, ovvero quello di far sentire la propria voce per una causa ben precisa. Quest’attività è sicuramente una delle grandi testimonianze di come il mondo sia cambiato negli ultimi anni e di come i social media, che spesso vengono accusati di allontanare le persone dalla realtà, possano invece essere un canale importantissimo per ragionare e lavorare su temi d’importanza cruciale, come fanno ad esempio Federippi e Giorgia Soleri.

Come quello dell’influencer, il lavoro dell’attivista digitale è molto ampio e si articola in diversi progetti e in varie attività. Alla presenza sui social, Federippi ha affiancato da poco anche quella nelle librerie, visto che circa un mese fa la concorrente di Pechino Express 2023 ha scritto Femminucce, il suo primo libro incentrato su donne che hanno saputo cambiare le regole, imponendosi contro gli stereotipi e scrivendo senza paura la propria storia. Sul profilo Instagram della rossa amica di Giorgia Soleri possiamo avere un assaggio delle moltissime attività che porta avanti, tra eventi, progetti e iniziative all’insegna dell’impegno sociale.