Alberto Tomba moglie: le ex fidanzate famose

Il racconto della vita privata di Alberto Tomba: la famosissima storia con l’ex Miss Italia e le fidanzate famose del grande campione di sci

Alberto Tomba svestiti i panni da latin lover si è sposato, ha una moglie si chiedono le fan dello sciatore. Uno dei grandi simboli viventi dello sport italiano è senza dubbio la Bomba, tra i più forti campioni di sci, vincitore di ben tre ori olimpici negli anni ’90. Oltre a essere stato un talento di livello assoluto, l’orgoglio sciistico italiano è stato, sempre in quei trionfali anni ’90, un vero e proprio personaggio mediatico, mantenendo quest’aura di notorietà anche dopo il ritiro, vista la permanenza del volto di Alex l’Ariete nel mondo dello spettacolo. Nonostante questa grande esposizione mediatica, però, Alberto Tomba ha sempre mantenuto la sua vita privata al riparo dai riflettori, senza lasciar mai trapelare nulla dopo la fine della sua storia più famosa: quella con l’ex Miss Italia Martina Colombari.

Lo sciatore e l’attuale moglie dell’ex difensore del Milan Billy Costacurta sono stati insieme per tre anni nella prima metà degli anni ’90, diventando la coppia più chiacchierata del momento. Dopo la rottura, il mondo del gossip non ha mai smesso d’interessarsi ad Alberto Tomba, che però da quel momento ha abbassato la saracinesca, senza rivelare più nulla della sua sfera privata al mondo esterno. Dopo Martina Colombari, dunque, per l’oro olimpico di slalom gigante non c’è mai stata alcuna fidanzata ufficiale, né un matrimonio: lo sportivo è stato abilissimo nel proteggere, in tutti questi anni, la sua vita privata. Alberto Tomba dunque non ha una moglie e non ha figli.

Alberto Tomba le ex fidanzate

Oggi le sirene del gossip tacciono su Alberto Tomba, ma negli anni ’90 lo sciatore era davvero sulla bocca di tutti per le sue bellissime fidanzate. Era il 1991 quando quello sfolgorante talento con i sci ai piedi ha cominciato a frequentare una delle donne più belle d’Italia, Martina Colombari, incoronata Miss Italia proprio nel 1991. Sin dal primo incontro, il mondo del gossip è letteralmente impazzito per la coppia, che ha scaldato i cuori di tutto il paese. Entrambi erano belli, giovani e amati e insieme Alberto e Martina hanno formato una coppia considerata da molti ideale e che ha avuto veramente una risonanza pazzesca. La storia d’amore è durata tre anni, poi nel 1994 i due si sono lasciati e la showgirl ha poi ritrovato l’amore con Billy Costacurta, anche lui un grandissimo sportivo, campione d’Italia e d’Europa col Milan.

La relazione con Martina Colombari è l’unica storia ufficiale di Alberto Tomba e anche dopo la rottura i due, ogni tanto, sono tornati su quella storia, sottolineando come hanno dovuto vivere un amore sempre in prima pagina, ma che è stato molto forte ed estremamente vero. La madre di Achille Costacurta negli ultimi anni è tornata qualche volta sul suo fidanzamento con Tomba, rivelando come i rapporti tra i due siano rimasti molto buoni, con gli ex fidanzati che si scambiando di tanto in tanto dei messaggi. Nonostante la mancanza di fidanzate ufficiali dopo la rottura con Martina Colombari, lo sciatore è comunque rimasto a lungo nel mirino del gossip, che ha provato ad avanzare qualche ipotesi su eventuali flirt del campione, senza mai trovare conferma. Tra questi troviamo quello con la sciatrice Deborah Compagnoni e quello con la Miss Italia 1995 Anna Valle, incoronata proprio da Tomba, ma nessuno di questi flirt ha mai trovato conferma ufficiale.