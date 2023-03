Alberto Tomba oggi cosa fa: vita privata da scrittore

Cosa fa oggi il grande campione di sci Alberto Tomba: le molte attività dopo il ritiro e il racconto della vita privata dello sportivo

Noto anche per la sua interessante vita privata, Alberto Tomba è stato protagonista di trasmissioni televisive, film, campagne di beneficenza, progetti sportivi ed è anche stato scrittore di libri: un’attività a tutto tondo che la Bomba, questo il suo soprannome, porta avanti anche oggi. Tra le ultime esperienze del leggendario sciatore ci sono il commento di diverse competizioni sportive, tra cui i Giochi Olimpici invernali di Soci nel 2014 e il Campionato mondiale di sci alpino del 2019 ad Are, ma ci sono anche le avventure olimpiche, come tedoforo a Torino 2006, quando lo sportivo ha avuto il compito di portare la famosa torcia olimpica. Due anni fa, inoltre, il campione del mondo è stato ospite del Festival di Sanremo insieme a Federica Pellegrini. Per il resto, Tomba ha continuato, negli ultimi anni, a portare avanti la sua attività editoriale, collaborando alla stesura di diversi libri incentrati chiaramente sulle discipline invernali.

Tra le ultime fatiche a cui ha contribuito il campione con gli sci ai piedi troviamo il libro “Gustav Thoni Dentro e fuoripista”, “Olimpiadi, Mondiali 4 coppe I trionfi dell’uomo e del mito” di Beppe Conti, opera in cui Alberto Tomba si è dedicato alla stesura della prefazione. Entrambe le pubblicazioni risalgono al 2022, un anno molto impegnato per lo sciatore. Dal punto di vista della vita privata di Alberto Tomba, invece, non c’è stata alcuna fidanzata ufficiale dopo la famosissima storia con Martina Colombari, con lo sciatore che ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale, anche a causa magari della risonanza che negli anni 90 ha avuto la sua storia con l’ex Miss Italia. Nato a Bologna il 19 dicembre del 1966, la Bomba è stato un grandissimo campione di sci, capace di portarsi a casa ben tre ori olimpici e diversi successi mondiali. La carriera da sciatore è giunta al termine dopo le Olimpiadi invernali del 1998 che si sono tenute a Nagano, in Giappone, e da quel momento il grande campione è stato protagonista di tantissime attività, diventando a tutti gli effetti un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo.

Alberto Tomba patrimonio

Il patrimonio di Alberto Tomba è frutto sicuramente uno della carriera di uno dei più grandi campioni dello sport italiano e rimane tutt’ora un simbolo vivente delle discipline invernali. Nella sua carriera, il campione ha vinto molto e di conseguenza deve aver guadagnato tanto, considerando i grandi traguardi che ha raggiunto. Stimare con esattezza il patrimonio di Alberto Tomba è molto difficile, ma possiamo farci un’idea dei suoi guadagni andando a snocciolare tutti i trionfi della carriera dello sciatore. Nella straordinaria carriera del campione di sci, spiccano chiaramente i tre ori olimpici, ottenuti tra il 1988 a Calgary, e il 1992 ad Albertville. A queste vittorie, si aggiungono altri due argenti olimpici, vinti ad Albertville e nel 1994 a Lillehammer, e 2 ori mondiali ottenuti invece a Sierra Nevada nel 1996.

Alberto Tomba ha anche vinto la Coppa del Mondo di sci nel 1995 e ha vinto per quattro volte i mondiali di slalom gigante e di slalom speciale. Vittorie che hanno fruttato sicuramente importanti guadagni e negli anni ’90 la Bomba è diventato una vera e propria icona pop, sintomo della notorietà del grandissimo campione. Anche dopo il ritiro, come detto, il vincitore di tre ori olimpici ha continuato a essere protagonista di molte attività, tra cui il celebre film Alex l’ariete, che ha avuto come protagonista anche Michelle Hunziker, i libri e le ospitate in televisione, che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio dell’ex di Martina Colombari.