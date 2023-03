Pio e Amedeo laureati: che titolo di studio hanno

Gli spettatori si chiedono se Pio e Amedeo siano laureati: il titolo di studio dei due comici e il percorso che li ha portati al successo

Quando si parla di Pio e Amedeo vedendo Emigratis o Felicissima Sera sale la curiosità sulla loro vita privata e c’è anche chi si chiede che titolo di studio hanno i due comici considerando la loro capacità di trasformarsi che li ha resi popolari con la trasmissione in cui imitano il tamarro italiano in giro per il mondo. Ovviamente i personaggi interpretati nella famosa trasmissione sono frutto di fantasia e nascono grazie all’ispirazione nata guardando due tifosi del Foggia che secondo la coppia “è cafone ma ha dignità”. Il percorso di studi di Pio e Amedeo è ovviamente molto simile, entrambi hanno conseguito il diploma: Pio in ragioneria, mentre Amedeo la maturità al liceo scientifico. Nonostante gli impegni nei villaggi turistici e poi l’approdo in tv, entrambi hanno proseguito gli studi puntando alla Laurea e si sono iscritti al corso di studi triennale in Scienze della Comunicazione, molto probabilmente perché ritenuto affine alla loro carriera nel mondo dello spettacolo. In una recente intervista il duo di comici pugliesi hanno dichiarato che mancano solo sei esami alla laurea e che uno degli esami vedeva come professore il compianto Maurizio Costanzo ma per mancanza di coraggio non sono riusciti a presentarsi, anche perché probabilmente non si sentivano preparati dinanzi ad un mostro sacro come il fu marito di Maria De Filippi. Successivamente hanno provato a “corromperlo” simpaticamente chiedendogli un 18 striminzito per continuare i loro studi.

Pio e Amedeo carriera

Pio e Amedeo hanno cominciato la loro carriera da molto giovani. Entrambi classe 1983, nati uno a cinque giorni di distanza dall’altro nel mese di agosto, hanno mostrato subito un grande affiatamento iniziando a fare la loro gavetta nel mondo del cabaret e nei villaggi turistici. L’esordio nelle reti locali a TeleFoggia e TeleNorba gli permette di ottenere una certa popolarità locale che li proietta anche sul nazionale. La svolta della carriera di Pio e Amedeo arriva nel 2011, quando i due pugliesi entrano nella Rai per il programma Stiamo tutti bene e dopo appena un anno nella televisione di stato i conduttori di Felicissima sera passano a Mediaset, lavorando prima a Zelig e poi a Le Iene e ottenendo qui la definitiva consacrazione. Il grande successo per la coppia di comici originaria di Foggia arriva al loro particolare format, gli Ultras dei Vip, in cui Pio e Amedeo si rendono protagonisti dell’ideazione di cori a sfondo comico rivolti a personaggi del mondo dello spettacolo e messi in scena come veri e propri cori da stadio, con alle loro spalle una curva ad accompagnarli.

La rubrica Ultras dei Vip lancia definitivamente Pio e Amedeo come coppia comica seguitissima dai giovani e nel 2014 esordiscono anche al cinema, col film Amici come noi. Da quel momento, i due conduttori di Emigratis sono diventati tra i comici più amati e anche discussi del panorama italiano, spesso criticati per la loro comicità diretta e tagliente, ma capaci di ottenere un successo sempre più importante. Dopo Le Iene, Pio e Amedeo diventano protagonisti di altre trasmissioni televisive come le citate Felicissima sera ed Emigratis e nel 2019 e nel 2021 sono anche protagonisti di Amici. Nel 2017 il duo è presente nel videoclip della celebre canzone di Fedez e J-Ax Senza pagare e nel 2022 sono tornati al cinema con Belli ciao. Tra i più grandi traguardi della carriera di Pio e Amedeo c’è sicuramente la presenza al Festival di Sanremo nel 2019, col loro sketch che ha fatto registrare il picco di share della seconda serata e due serie di spettacoli a teatro che hanno riscosso un notevole successo.