Zucchero Fornaciari moglie e figli: chi è Francesca Mozer

Chi è Francesca Mozer moglie di Zucchero Fornaciari: la grande passione in comune col figlio e la vicinanza al cantante

Francesca Mozer è la seconda moglie di Zucchero Fornaciari, uno dei cantanti più importanti della tradizione musicale italiana. A differenza di suo marito non è una donna nota al grande pubblico, pur essendo da molti anni al fianco del famoso cantante. La moglie di Zucchero è nata nel 1968 in Toscana e la sua relazione col cantante di Bacco Perbacco risale agli anni Novanta. I due hanno anche avuto un figlio, Blue, nato nel 1999. A quanto pare, Francesca Mozer ha lavorato per molti anni all’estero, infatti stando a quanto rivelato dal marito parla ben cinque lingue e, a quanto si legge sul suo profilo Instagram, la donna gestisce un club dal nome L’eco del mare, che si trova sulle bellissime spiagge di Lerici, in Liguria. La voce di Così celeste e sua moglie vivono nella celebre tenuta in campagna del cantante che prende il nome di Lunisiana, un condensato di Lunigiana e Louisiana, due luoghi molto cari all’artista. In alcune interviste, Zucchero ha parlato della sta compagna di vita rivelando di essere molto legato a lei e di apprezzare soprattutto la sua capacità di lasciargli spazio quando ne avverte il bisogno e di stargli vicino invece quando lo necessità.

Dal profilo Instagram di Francesca Mozer possiamo vedere diversi lampi della vita quotidiana della coppia e possiamo prendere consapevolezza del grande amore che la donna ha per il mare e per la natura. Sui social della moglie di Fornaciari spunta anche di tanto in tanto Blue, unico figlio dei due e terzo del cantante, che aveva avuto due figlie dal precedente matrimonio. Il più piccolo della progenie del cantante di Baila Morena è laureato in legge alla Luiss e ha ereditato da sua madre la grande passione per il mare. condensata proprio nell’Eco del mare di cui si parlava prima.

Zucchero Fornaciari ex moglie chi è

Francesca Mozer e Blue Fornaciari sono la seconda famiglia di Zucchero, che prima è stato sposato con Angela Figliè e con lei ha avuto due figlie. Il loro amore risale agli anni Ottanta, ma stando ai racconti dell’epoca e a qualche intervista del cantante, la separazione tra i due ex coniugi non è stata affatto semplice e tra loro i rapporti sono rimasti a lungo tesi. Lo stesso cantante di Diavolo in me ha rivelato, in un’intervista a Sette, che negli anni Novanta, dopo la fine del matrimonio con Angela Figliè, ha sofferto di depressione, trovando grandissimo conforto nella musica, prima dell’arrivo di Francesca Mozer e del ritorno dell’amore nella sua vita.

Dopo tanto tempo, a quanto si legge i rapporti tra l’artista romano e la sua ex moglie sono tornati quantomeno tranquilli e da quel grande amore, che nonostante i tormenti che ne hanno decretato la fine è stato sicuramente intenso, sono nate le prime due figlie del cantante: Alice e Irene, nate rispettivamente nel 1981 e nel 1983. La maggiore è quella meno conosciuta, vista che ha scelto di non seguire le orme di suo padre e di rimanere lontana dal mondo dello spettacolo. Destino molto diverso per Irene, invece, che come suo papà si è appassionata al mondo della musica ed è diventata una cantante, arrivando anche a esibirsi al Festival di Sanremo con brani come Grande mistero e soprattutto Il mondo piange, cantato in coppia con I Nomadi.