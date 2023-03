Amici 22 Wax chi è la madre: grande artista

Chi è la madre del concorrente al serale di Amici 22 Wax: la vena artistica in comune con suo figlio e la sua reazione all’ingresso nella scuola

Si creato un vero e proprio alone di mistero, erroneamente, su chi è la madre di Wax. Tra i concorrenti del serale di Amici 22 c’è Matteo Lucido, cantante che ha compiuto un ottimo percorso nella scuola, ottenendo il prestigioso pass per la fase conclusiva del programma e iniziando ad attirare già un discreto seguito su Instagram e sulle principali piattaforme di streaming. Come di consueto, intorno ai ragazzi del talent show condotto da Maria De Filippi è alta la curiosità dei fan, che vogliono conoscere i loro background e per quanto riguarda il cantante di Ballerine e guantoni la sua famiglia è sicuramente degna di nota. Pur non essendosi sbottonato più di tanto, il cantante del programma del sabato sera di Canale 5 ha raccontato qualcosa della sua famiglia, in particolare di sua madre, che è un’artista molto affermata. Pur avendo studiato economia, la madre di Wax si è consacrata nel mondo dell’arte, come pittrice, e a quanto pare è una firma molto quotata nel suo campo.

La voce di Turista per sempre ha definito sua mamma con una gran testa, sottolineando il bel rapporto che li lega, anche se il cantante ha sempre cercato di farcela con le sue forze, iniziando sin da giovane a lavorare per mantenersi e per sostenere il suo sogno di sfondare nella musica. L’arte è sicuramente una questione di famiglia per Matteo, per cui il successo della madre deve essere stato sicuramente una grande fonte d’ispirazione, e la donna stessa, stando al racconto di Wax, è stata molto felice dell’ingresso del figlio nella scuola di Amici 22. Nonostante le diverse volte in cui si è parlato della donna, non è mai emerso il nome della madre di Wax, ma solo il fatto che sia una pittrice affermata e con un bel legame con sui figlio. Essendo un’artista in molti hanno equivocato pensando che la donna faccia parte del mondo della musica e pensando erroneamente che il pupillo di Arisa sia figlio d’arte.

Amici 22 Wax chi è il padre

Durante la sua esperienza nella scuola di Amici 22, Wax ha parlato in qualche passaggio anche di suo padre. Il cantante ha raccontato che l’uomo era un po’ meno contento dell’ingresso di suo figlio nella scuola, ma ad ogni modo non si è risparmiato dal sostenere il ragazzo quando è finito al centro del ciclone mediatico dopo il Capodanno Gate, testimoniando la genuinità e la spontaneità del cantante. In questi mesi in cui la voce di Grazie è stato protagonista nel talent show, abbiamo potuto vedere il legame che il giovane ha con i suoi genitori, ma un altro grande punto di riferimento per Wax è suo fratello, anche lui intervenuto a sua difesa dopo il caso Noce Moscata.

L’artista ha raccontato di vedere suo fratello maggiore come il suo migliore amico, una figura molto importante che lo ha sostenuto costantemente nella sua vita. I valori familiari sono stati molto importanti per Wax sia prima dell’ingresso ad Amici 22 che adesso, con l’artista impegnato nel serale, nel momento clou del talent show di Canale 5, dopo che nella lunga trafila del daytime ha superato parecchi ostacoli, dalla famosa notte di San Silvestro ai consueti momenti di difficoltà, fisiologici in un cammino come questo nella scuola di Amici.