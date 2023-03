Giuseppe Giofré fidanzato: vita privata e il giallo Jennifer Lopez

La vita privata di Giuseppe Giofrè ballerino giudice di Amici 22: i rumours dagli Stati Uniti e il mistero dello status sentimentale

Giudice di Amici 22, nonostante la grande notorietà che ha acquisito, Giuseppe Giofrè rimane una persona estremamente riservata e scoprire qualcosa sulla sua vita privata è complicato ma non impossibile. In passato, il ballerino di origini calabresi dovrebbe aver avuto una relazione con un altro ballerino suo coetaneo, Adam Vesperman, conosciuto negli Stati Uniti e celebre per il ruolo di Billy Elliot nell’omonimo musical. Oggi, non sappiamo se Giuseppe Giofrè abbia un fidanzato o sia single, anche dal profilo Instagram del ballerino, ricco di contenuti, non emergono notizie, visto che i post pubblicati riguardano soprattutto la sua attività lavorativa. Anche oltreoceano il mondo del gossip si è interessato alla vita privata del giudice di Amici 22, ma anche qui le notizie scarseggiano e oltre al nome di Adam Vesperman, con cui la relazione sembra risalire al 2018, non ci sono notizie certe e vige il riserbo assoluto sulla sfera sentimentale del ballerino.

Una delle grandi novità del serale di Amici 22 è sicuramente rappresentata dalla giuria, che vede tre nuovi protagonisti. Tra questi c’è appunto il vecchio volto del talent show, Giuseppe Giofrè, vincitore dell’undicesima edizione del programma nella categoria ballo. Il trionfo nel programma ha letteralmente cambiato la sua vita che da quel momento è diventato un ballerino celebre in tutto il mondo, capace di esibirsi con alcune delle più grandi superstar di tutto il pianeta. Oggi, il danzatore di fama mondiale veste il nuovo ruolo accanto a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi come una vera e propria celebrità, con un seguito di oltre 500.000 followers su Instagram. Giuseppe Giofrè è gay e non ha avuto problemi a fare coming out senza sentire, come è giusto che sia, la necessità di fare nessuna dichiarazione ufficiale. Tra gli scatti più belli sui suoi social, un anno d’amore con l’ormai suo ex fidanzato ballerino.

Giuseppe Giofré Jennifer Lopez

Come detto, Giuseppe Giofrè è un ballerino celebre in tutto il mondo, protagonista al fianco di alcune delle più grandi superstar del pianeta. Tra queste spicca sicuramente Jennifer Lopez, che ha voluto il giudice di Amici 22 insieme a lei sul palco durante un concerto organizzato per beneficienza a Capri la scorsa estate a sostegno dell’Unicef. Il video del danzatore a fianco dell’iconica JLo ha fatto letteralmente il giro del web, certificando ancora di più la straordinaria risonanza che il vincitore del talent si è conquistato. Una bella soddisfazione, sicuramente, anche per Maria De Filippi, abituata a vedere i suoi ragazzi spiccare il volo, ma in pochi hanno raggiunto le vette che ha conquistato il ballerino calabrese, non a caso di ritorno nel programma prima come professionista e poi come giudice.

Non era la prima volta che Giuseppe Giofrè si esibiva insieme a Jennifer Lopez, visto che già nel 2019 ha accompagnato la cantante nel suo Its My Party Tour. Il video dell’esibizione con J Lo è probabilmente il più celebre che lo riguarda, ma nella sua straordinaria carriera si è esibito a fianco di altre grandissime stelle. Tra i vari esempi che si possono fare ci sono il 1989 World Tour a fianco di Taylor Swift nel 2015 o ancora il Reputation Stadium Tour sempre insieme alla cantante di Shake it off, oppure con Britney Spears lo spettacolo Britney Spears’ Britney Domination nel 2018. Tutte esperienze che hanno reso Giofrè un ballerino richiestissimo in tutto il mondo e un vero e proprio orgoglio per la scuola di Amici.