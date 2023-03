Il Cantante Mascherato 2023 è in diretta o registrato?

La risposta alla domanda che gli spettatori de Il Cantante Mascherato 2023 si fanno con sempre più insistenza: lo show è in diretta o registrato?

L’edizione 2023 ha apportato diverse novità a Il Cantante Mascherato, tra cui lo spostamento al sabato sera, in una delle finestre più importanti del palinsesto televisivo. Lo show di Milly Carlucci sta confermando gli ottimi risultati ottenuti dalle scorse edizioni e sta attirando un numero sempre più crescente di fan, che tra le varie domande che si pongono c’è quella della messa in onda del programma, se avvenga in diretta o se le puntate vengano prima registrate, e poi trasmesse il sabato sera. Il Cantante Mascherato 2023 è in diretta: come si legge anche dalla presentazione su Rai Play del programma tutto avviene in diretta e ciò si evince anche dal meccanismo della gara, che prevede sia un televoto da casa che un voto social, situazioni che per forza di cose non potrebbero verificarsi in un programma già registrato.

Il Cantante Mascherato 2023 maschere e giuria

L’edizione 2023 del Cantante Mascherato ha introdotto, dunque, una serie di novità, tra cui l’ampliamento della giuria, che quest’anno si compone di cinque elementi. Volti noti e new entry dello show si mischiano, con la presenza in giuria di Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, che con Milly Carlucci ha condiviso l’esperienza a Ballando con le stelle. Sempre dall’altro celebre show della conduttrice di Rai 1 arrivano pure Rossella Erra e Sara Di Vaira, alla guida della giuria popolare, col compito di raccogliere il parere degli spettatori da casa e di intermediare nelle indagini della giuria. Nella prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023 la giuria ha portato a casa subito un successo, in particolare Serena Bortone, Christian De Sica e Flavio Insinna, che hanno indovinato l’identità del Cigno, la prima maschera eliminata da questa edizione del mistery game di casa Rai. A tal proposito, le maschere in gioco sono 12, ormai 11 dopo l’eliminazione del Cigno, e come di consueto alcune celano coppie di vip, altre personaggi singoli. Dentro al Cigno c’erano Sandra Milo e Antonio Mezzancella e le maschere che sono rimaste in gioco sono: il Cavaliere Veneziano, il Ciuchino, i Colombi, il Criceto, l’Ippopotamo, il Porcellino, il Riccio, la Rosa, lo Scoiattolo Nero, lo Squalo e la Stella. Nella prima puntata a rischiare l’eliminazione è stata proprio la Rosa, che poi ha vinto il ballottaggio contro il Cigno, ora mano a mano, col passare delle puntate, si scopriranno le identità celate sotto gli altri costumi. Sempre riguardo le maschere c’è un’altra novità, mutuata ancora una volta da Ballando con le stelle: il Mascherato per una notte. Si tratta di una coppia di vip che sarà ospite speciale della puntata e la cui identità andrà indovinata secondo i meccanismi classici. Milly Carlucci fornisce delle alternative sull’identità della coppia in questione e nel corso della serata viene svelato chi sono i due protagonisti del Mascherato per una notte: nel corso della prima serata è stato il turno di Amanda Sandrelli e Stefania Sandrelli, mentre gli ospiti delle prossime settimane sono tutti da scoprire.