Carolyn Smith malattia: la fake sul tumore al polmone

Le fake news sulla malattia di Carolyn Smith: il tumore è tornato e dove si cura il giudice di Ballando con le Stelle

Carolyn Smith è malata di tumore ancora una volta, la malattia è tornata e la ballerina e giudice di Ballando con le Stelle si è rasata i capelli in TV. È la terza volta che si ritrova a dover affrontare la chemioterapia e valutare l’opzione di un intervento chirurgico. A 62 anni, la giurata tecnica di Ballando con le Stelle ha spiegato come si tratti di un tumore al seno, che rappresenta il suo tormento dal 2015. Oggi si dice pronta, sapendo a cosa andrà incontro, provando un nuovo farmaco che le avrebbe di certo fatto cadere i capelli, così la ballerina ha giocato d’anticipo. Non ha mai permesso alla malattia di fermare il suo lavoro, e infatti non si è assentata neanche una volta dallo studio di Milly Carlucci. Al suo fianco c’è sempre suo marito, Tino Michielotto, noto ballerino e coreografo. Oggi ha una maggiore serenità ma in passato la rabbia ha avuto la meglio, soprattutto quando online sono apparse delle fake news sul tumore del giudice di Ballando con le Stelle. Nel 2019 dichiarò guerra a tutti quelli che online diffondono notizie false o giocano con titoli ingannevoli e lasciano passare per vere delle storie inventate di sana pianta. Aveva lanciato un messaggio molto forte, ringraziando i veri giornalisti che raccontano i fatti per come sono, in merito al suo cancro e alla sua battaglia. Si era poi scagliata contro le fake news che online la davano per morta per un tumore ai polmoni.

Carolyn Smith dove si è curata

Per tre volte la malattia di Carolyn Smith è tornata a tormentarla. Per la prima volta le è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2015 e l’anno seguente è stata sottoposta a un intervento chirurgico, completando infine il suo primo ciclo di cure nel 2017. Un lungo percorso di rinascita, ripartito da zero, però, nel 2019, costringendola a una nuova chemio, ma stavolta molto più complessa. In molti si chiedono dove si è curata Carolyn Smith, anche perché il giudice di Ballando con le Stelle è riuscita a guarire per ben due volte, il che è sintomo di ottime cure ricevute. La ballerina si è affidata in passato all’ospedale San Camillo di Roma per riuscire ad avere la meglio sul tumore al seno che ne ha minacciato la vita. A inizio 2023, invece, si è mostrata a Treviso, presso l’ospedale Ca’ Foncello. Il più grande ostacolo, però, è stato quello di riuscire a curarsi nel corso del 2020, gestendo la chemioterapia in lockdown. È stata attaccata per aver definito ironicamente “spa day” la terapia in ospedale, definita da alcuni sui social come privilegiata. La ballerina ha però spiegato d’aver faticato come tutti in quarantena, senza privilegi, soffrendo l’impatto sul suo corpo di tempi d’attesa molto lunghi. La giudice storica di Ballando con le Stelle ha percorso 1200 km ogni tre settimane, da Padova a Roma, in attesa per un test mentre suo marito non poteva uscire dall’auto neanche per andare al bar o usare il bagno, data l’emergenza sanitaria. Per tre mesi ha dovuto rinunciare a TAC e PET: “Si moriva solo di Covid. I pazienti oncologici erano spariti”.