Resta con me quando finisce: ultima puntata cambia data

Quando finisce Resta con me: l’ultima puntata della fiction con Francesco Arca cambia data e va in concorrenza con la finale del Gf Vip

Con il cambio in palinsesto ci si chiede quando finisce Resta con me: l’ultima puntata della fiction con Francesco Arca è la numero 8 che, come tutte le altre, è composta da due episodi, in questo caso il 15 e il 16. È iniziata il 19 febbraio con i primi due appuntamenti, subito dopo il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus, che ha anche invitato sul palco l’attore che interpreta Alessandro Scudieri e il piccolo Mario Di Leva, che presta il volto a Diego Russo. Non manca molto al finale di Resta con me, dal momento che all’appello mancano soltanto tre prime serate, a partire da quella di lunedì 27 marzo (l’appuntamento di domenica è saltato per lasciare spazio a Malta-Italia). Seguirà il doppio episodio, come di consueto, del 2 aprile, per poi subire un cambio di programmazione. Il palinsesto di Pasqua impedisce infatti alla Rai di trasmettere regolarmente la fine della fiction domenica 9 aprile. Dunque Resta lunedì 3 aprile con l’ultima puntata che sfida la finale del Gf Vip 7. Ciò vuol dire ben quattro episodi in appena due giorni per la serie con Francesco Arca.

Resta con me riassunto

Azione e sentimenti si mescolano nella prima stagione di Resta con me con Francesco Arca, che interpreta il vicequestore della squadra mobile di Napoli, Alessandro Scudieri. Questi sta indagando su una banda e, senza dire nulla a sua moglie Paola, la porta in un ristorante perché spera di riuscire a mandare avanti il proprio lavoro. Si verifica però una sparatoria e la donna perde il figlio che stavano aspettando. Tra i due nasce una profonda crisi, che non fa che aggravarsi. Alessandro indaga sulla vittima della sparatoria, Vito Lojacono, e su una donna misteriosa avvistata nel locale. Intanto scopre che un suo amico informatore, Gennaro Russo, è stato ucciso mentre indagava su sua indicazione. Sentendosi in colpa, Scudieri prende con sé il figlio della vittima, Diego, accogliendolo in casa dopo che è rimasto solo al mondo. Viene arrestato intanto Tarek, amico di Gennaro, accusato del suo omicidio, e nella sua auto viene ritrovata l’arma del delitto, ma lui sostiene lo stiano incastrando.

Alessandro e Paola raggiungono un accordo, prendendosi cura di Diego l’uno di giorno, essendo passato all’unità notturna, e l’altra di notte. Le cose però precipitano e Diego scappa dopo aver capito che Paola gli ha trovato una casa famiglia in cui stare. Ore dopo lo ritrovano da sua madre, che è viva ma è una tossicodipendente e non può prendersi cura di lui. Il piccolo torna così a casa di Alessandro e Paola, che lentamente tornano ad avvicinarsi. Si scopre che la banda ha rapinato una banca araba illegale e Alessandro sospetta ci sia una talpa in Questura. Paola, intanto, ha trovato una potenziale famiglia per Diego e vuole che si incontrino, ma alla fine il piccolo rifiuta questa soluzione e, capendo quanto siano diventati importanti per lui, Alessandro e Paola lo adottano.

I sospetti in Questura ricadono intanto sull’agente Stefano D’Angelo, che ha comportamenti strani e poi sparisce nel nulla. La sua macchina viene ritrovata carbonizzata, ma il cadavere all’interno è di un altro uomo, al quale il poliziotto ha sparato alla testa. La banda ha intanto messo a segno un nuovo colpo, rubando la reliquia di San Ciro nella Chiesa del Gesù Nuovo, con le indagini che portano al soprintendente Lino Ferroni, che si suicida prima dell’arresto. Il senso di colpa per la morte di Gennaro spinge Alessandro a confessare a sua moglie come il padre di Diego fosse un suo informatore. Lei non trattiene il suo sdegno, ritenendolo responsabile. In casa del soprintendente è stata intanto ritrovata la reliquia ma è falsa, con le indagini che ripartono da Daniele Ausiello, portiere di una pensione legato alla banda, che però viene investito. Paola chiede infine la separazione ma prima vuole adottare Diego, disperata quando scopre di non poter più avere figli dopo la sparatoria. Sorprendentemente, però, Cristina si presenta dalla donna e le chiede aiuto per riuscire a riavere la custodia di Diego.