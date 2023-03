Imma Tataranni stasera in tv: replica o nuova puntata?

Trama della puntata di Imma Tataranni in onda martedì 28 marzo, replica o nuova stagione: il riassunto completo e anticipazioni sulle prossime puntate

Cambia la programmazione Rai tra marzo e aprile, con Imma Tataranni che torna su Rai 1 per la gioia dei fan della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Il primo appuntamento è fissato per la prima serata di martedì 28 marzo con la puntata Mogli e buoi. Se il titolo non vi è nuovo è perché si tratta di una replica di Imma Tataranni 2, con la Rai che ha deciso di mandare nuovamente in onda l’intera seconda stagione, in precedenza proposta spaccata in due, con le prime quattro puntate e le ultime quattro separate da un’attesa di quasi un anno. Torna in onda l’amata fiction mentre sono già partite le riprese di Imma Tataranni 3 con Vanessa Scalera, al via il 13 marzo a Matera. Il lavoro sul set proseguirà fino al termine di aprile, portando il cast in alcuni dei punti più belli della famosa città dei Sassi. Anche quest’anno spazio a otto puntate, che saranno di fatto dei film da 100 minuti. Saranno ovviamente proposte tutte insieme e non separate, non essendoci più alcun blocco dovuto al Covid-19. Per vederle, però, è facile pensare come occorrerà attendere tra settembre e novembre 2023.

Imma Tataranni stasera 28 marzo: trama puntata

La prima puntata di Imma Tataranni 2 si intitola Mogli e buoi e inizia con la protagonista di ritorno da una vacanza a Parigi con il marito Pietro e la figlia Valentina, così da farla distrarre dopo la rottura con Samuel. Tutto inutile, però, e alla fine Imma Tataranni deve subito tornare a lavoro per indagare sulla morte di Angelo Saraceno, trovato in un abbeveratoio per bestiame con dei colpi d’arma da fuoco al petto. In casa, nel frattempo, le cose iniziano lentamente a cambiare, dal momento che un compagno di scuola pare sia riuscito a fare breccia nel cuore di Valentina, facendola ridere e portando la sua mente lontano dal ricordo di Samuel. I due iniziano così a frequentarsi, mentre Imma deve gestire le delicate indagini senza poter fare affidamento su Calogiuri, che di fatto è sparito nel nulla. Tra i due c’è stato qualcosa dopo un interesse mal celato per un’intera stagione. Parliamo del bacio alla festa della Bruna, che ha scosso entrambi e ha spinto lui a dedicarsi a una missione all’estero, così da starle lontano. Quel bacio non ha significato qualcosa però soltanto per Calogiuri, dal momento che Imma non può negare di provare qualcosa, ma è stata netta con lui e se stessa: è stato un errore che non dovrà mai più ripetersi. La donna si getta così nel lavoro, provando a dimenticare tutto e ripartire da zero.

Scopriamo però come finisce la prima puntata di Imma Tataranni 2, proponendo una sorta di spoiler, che così non è, dal momento che tutto è già andato in onda molti mesi fa. Ad ogni modo, se non volete sorprese, non continuate a leggere. Dimenticare Calogiuri e quel bacio sarebbe stato molto più facile se lui non avesse fatto ritorno dalla missione in Sudamerica. Nuovamente a Matera, torna quindi a collaborare con la protagonista, che prova a gettarlo tra le braccia della collega Matarazzo, pur provando un po’ di gelosia. Come se tutto questo stravolgimento non fosse abbastanza, infine, Pietro si dice deciso a cambiare vita. Stanco del lavoro in Regione, vuole dimettersi e aprire un locale jazz.