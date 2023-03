Matrimonio a prima vista 2023 chi sono Gennaro e Simona

Chi sono Gennaro e Simona di Matrimonio a prima vista 2023 e che lavoro fanno: come sta procedendo la loro storia nel programma di Real Time

Gennaro e Simona di Matrimonio a prima vista 2023 era la coppia che faceva meglio sperare all’interno del programma in onda su Real Time. I due si erano infatti notati fin da subito, sperando di fatto di ritrovarsi all’altare. Una grande attrazione fisica ma poi in luna di miele qualcosa è rapidamente cambiato. Lui ha infatti dimostrato alcune insicurezze affettive, mentre lei ha dei veri e propri sbalzi d’umore, optando quasi d’istinto per il mutismo anche per più giorni. La comunicazione è il loro punto debole, ma paiono intenzionati a lavorarci.

Cerchiamo però di capire chi sono Gennaro e Simona, partendo dalla sposa. Simona ha 30 anni e vive a Viareggio, una professione ben avviata e nessuna storia d’amore da circa cinque anni. Una donna estremamente indipendente, che vuole i suoi spazi e ha di fatto già una persona amatissima nella sua vita, il cane, grande protagonista dei suoi post Instagram. Il suo grande hobby è la palestra, che le permette di restare in forma e fare tutto ciò che vuole, senza percepire il corpo come un ostacolo per nuove avventure. Fa ciò che le pare ed è infastidita dal giudizio delle altre persone. Simona ha subito un intervento poco prima di Matrimonio a prima vista 2023, iniziando il programma in convalescenza. Di lei sappiamo che la storia d’amore più lunga che abbia mai avuto è durata 10 anni.

Diamo invece uno sguardo a Gennaro, 34 anni di Reggio Emilia e origine napoletane. Anche lui in cerca di un partner, dopo essere stato single per circa due anni. La sua grande passione è la fotografia e, dopo le tante delusioni amorose, definisce la sua più fedele compagna proprio la macchina fotografica. Così come Simona, anche lui è uno sportivo e nello specifico adora andare in Mountain Bike, sentendosi libero in natura. Il suo è un cuore morbido, per usare una sua espressione, e non ha avuto timori nell’aprirsi e dire di voler trovare nel programma una persona che possa stargli accanto per tutta la vita. Gennaro ha voglia di innamorarsi, dunque, anche se questa sua propensione ben palese lo ha spinto a essere fin troppo emotivo con Simona.

Matrimonio a prima vista 2023 Gennaro e Simona lavoro

Sul fronte lavoro, Gennaro è un cameriere dalla grande esperienza. Nel corso della sua presentazione a Matrimonio a prima vista 2023, infatti, ha spiegato d’aver lavorato in qualsiasi tipo di locale, il che non ha fatto che aumentare le sue abilità. Partito dal mondo dei pub, si è ritrovato anche a servire ai tavoli in ristoranti stellati. Ha però un sogno nel cassetto, ovvero aprire un locale tutto suo, gestendo e non più correndo tra un tavolo e l’altro. Simona di lavoro fa invece l’amministratrice di un cantiere navale di proprietà della sua famiglia. Un lavoro di grande responsabilità, che le piace molto e, parlando di sé, si definisce una donna in carriera dal carattere molto forte. La pressione non la spaventa, essendo ormai abituata da tempo a gestire ogni sorta di situazione e il lavoro di tante persone. In attesa di scoprire dalla puntata di Matrimonio a Prima Vista e poi 2023 come va a finire e se Simona e Gennaro stanno ancora insieme in tanti fanno il tifo per loro.