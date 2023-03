Chi vincerà il Gf Vip svelato da Fabrizio Corona: “Ha un metodo”

Fabrizio Corona sa chi vincerà il Gf Vip 2023, è tutto già deciso da tempo: la strategia del vincitore non è un complotto

Mentre si aspetta la finale di lunedì 3 aprile Intanto c’è chi ha una risposta certa alla domanda su chi vince il Gf Vip 2023 e si tratta di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è molto attivo in questi giorni e continua a lanciare potenziali rivelazioni, come nel caso di Fedez e Luis Sal. Nel caso del reality condotto da Alfonso Signorini, però, si è lasciato andare a un’analisi più concreta sul suo canale Telegram ufficiale, sottolineando come sarà Edoardo Tavassi il vincitore del Gf Vip, senza dubbio. Un annuncio in anteprima, ha spiegato Fabrizio Corona, perché si fonda su una motivazione importante. È certo che il fratello di Guendalina vincerà il Grande Fratello Vip per un semplice motivo: sa come usare i social media e quindi portare la volontà della gente da casa dalla sua parte. Uno stratega, dunque, ecco come viene descritto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Di sicuro è uno dei personaggi più forti della casa di Cinecittà e potrebbe superare la super favorita Oriana e Nikita che non può contare su alleanze tra fandom a differenza di tutti i suoi avversari “spartani”. C’è anche un’altra chiave di lettura sulla presunta vittoria di Edoardo Tavassi al Gf Vip. C’è chi legge tra le righe delle parole dell’agente dei Vip un riferimento ai bot, metodo per poter aumentare i voti, ma va chiarito che Corona non ha fatto alcun riferimento a questa metodologia, spiegando che non vi è alcun complotto.

Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi

Una volta fuori dalla casa del Gf Vip, Antonella Fiordelisi è andata a trovare il suo caro amico e agente Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è infatti impegnato in questa nuova avventura lavorativa, agente di personaggi dello spettacolo con Athena Agency. Immancabile Edoardo Donnamaria, fidanzato di Antonella Fiordelisi che non lascia mai il suo fianco da quando è uscita dalla Casa. La loro storia desta ancora grande attenzione e curiosità e tutti si chiedono se i Donnisi stiano fingendo o meno. Fabrizio Corona ha pubblicato un breve video che racconta di questo incontro lavorativo, presentando l’ex schermitrice in maniera decisamente particolare: “Sembrava ingrassata (al GF VIP, ndr) e invece è in gran forma”. Fabrizio Corona non si è però limitato a questo, anzi, offrendo informazioni legate al gossip che hanno spinto alla scrittura di molti articoli online su Antonella Fiordelisi. Ha fatto semplicemente il suo lavoro d’agente, raccontando la vita dei Donnalisi dopo il reality sul suo canale ufficiale Telegram. Ha svelato come la fidanzata di Edoardo Donnamaria si sia subito tornata a Milano per convivere con il suo compagno dopo l’esperienza al Gf Vip. Una scelta che pare abbia creato una certa freddezza con i suoi genitori, non avendo apprezzato le loro dichiarazioni sul bullismo e l’uso fatto dei suoi canali social: “Antonella è molto arrabbiata con la madre”. La diretta interessata sta provando a ricucire, ha poi pubblicato uno scatto in famiglia.