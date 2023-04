Aaron Amici nipote di un artista: la verità spiazza

Sul web impazza la teoria che vede Aaron essere il nipote di una famosissima star del cinema: la verità intorno alla situazione

Uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Amici 22 è senza dubbio Aaron, cantante che è riuscito ad arrivare alla fase serale del programma di Canale 5, data la presenza di molti figli dei vip, in molti credono sia nipote di qualcuno famoso. Sin dal suo ingresso nella scuola, l’artista originario di Nocera Umbra ha guadagnato un seguito sempre più crescente, certificato anche dal numero di followers che lo sostengono su Instagram. La popolarità del cantante, però, è da ricondurre anche a una clamorosa teoria che circola sul web, che vede l’umbro come il nipote di un famosissimo attore britannico. Girando su Twitter, infatti, si trovano moltissimi collage che ritraggono insieme Aaron Cenere e Jason Isaacs, nella sua celebre interpretazione del sinistro mago Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter. La lunga chioma bionda è ciò che ha scatenato i fan, che hanno rintracciato un’evidente somiglianza tra i due, tanto da arrivare a insinuare che tra l’attore inglese e l’alunno di Amici 22 ci sia un legame di parentela. In realtà si tratta semplicemente di una speculazione, abbastanza scherzosa, che ha preso a circolare sul web, anche se ha incuriosito moltissimi utenti, soprattutto quelli che magari conoscono meno Isaacs. Lontano dall’interpretazione di Lucius Malfoy, infatti, il protagonista di film come Fury e Resident Evil somiglia molto meno ad Aaron, visto che nel quotidiano non ha i lunghi capelli biondi propri del cantante di Mi prenderò cura di te, ma un taglio molto più corto e una capigliatura scura. Insomma, a rigor di logica Aaron Cenere non è il nipote di Jason Isaacs, ma sicuramente il web si è divertito molto a paragonare i due. Dunque la verità spiazza il volto di Amici 22 è stato vittima di una fake news.

Aaron Amici genitori

Aaron ha parlato dei suoi genitori in occasione del suo compleanno. Il Cantante di Rudy Zerbi è uno degli alunni più giovani protagonisti di questa edizione di Amici 22, tanto che ha compiuto 18 anni proprio in casetta, e anche per questo motivo desta parecchia curiosità la conoscenza della sua famiglia. I genitori di Aaron si chiamano I Luca Boari e Francesca Tognarini, che sono entusiasti per il percorso del figlio anche se gli manca molto. Inoltre lo stesso artista di Rudy Zerbi ha accolto in lacrime la lettera della sua mamma e del suo papà, non nascondendo problemi economici e la sua volontà di essere indipendente per aiutarli. Spulciando il profilo Instagram del cantante di Diecimila occhi, però, è impossibile imbattersi in scatti della sua vita personale: l’artista ha azzerato il proprio profilo poco prima dell’ingresso ad Amici 22 e sui social condivide solo momenti della sua avventura nella scuola, riducendo al minimo o addirittura al nulla gli sprazzi della sua vita privata. Anche dallo stesso percorso che il concorrente di Amici ha fatto nel talent show abbiamo potuto saggiare la riservatezza che lo contraddistingue e soprattutto la volontà di voler far parlare di sé per la sua musica e poco altro. Da ciò che emerso in qualche passaggio dei mesi del daytime, Aaron ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la musica, strumento fondamentale per riuscire a esprimersi anche nei momenti più complessi. Questo rapporto intimo, dunque, emerge con forza anche dalla riservatezza che contraddistingue il nativo della provincia di Perugia, che concentrandosi sulla sua musica sta riuscendo a togliersi grandi soddisfazioni. Dopo aver terminato la trafila del daytime, Aaron è arrivato al serale e sta continuando a mettersi in mostra, senza paura nonostante la giovane età e con un bagaglio di esperienza già importante acquisito, in attesa di continuare a crescere nel suo percorso artistico.