Giuseppe Giofré ballerino ad Amici quando ha partecipato e com’era

Giuseppe Giofrè torna ad Amici come giudice anni dopo la sua esperienza come alunno: com’era quando ha partecipato allo show

Una delle novità pdell’edizione serale di Amici 22 è sicuramente rappresentata da Giuseppe Giofrè, un volto amatissimo dello show di Maria De Filippi visto che proprio da qui il ballerino ha mosso i suoi primi passi. Dopo aver coltivato la sua passione per il ballo sin da piccolo, Giuseppe Giofrè nel 2011 ha coronato il sogno di ottenere una vetrina prestigiosa per mettere in mostra il suo talento, entrando nella scuola di Amici. Il percorso all’interno del talent show per il nuovo giurato del programma di Canale 5 è stati sin da subito di ottimo livello, con Giofrè che ha ottenuto una maglia per il serale, divenendo uno dei protagonisti di un’edizione particolarmente prestigiosa, visto che prevedeva anche la presenza di alcuni volti storici della storia dello show, come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, nella categoria big. In una delle edizioni più acclamate del talent di Maria De Filippi, Giuseppe Giofrè si è messo in mostra con un grande percorso, entrando a far parte della squadra di Luciano Cannito e mostrando immediatamente di essere uno dei principali candidati alla vittoria finale. Giuseppe Giofrè ad Amici 11 ha compiuto un percorso importante, arrivando alla finale a suon di vittorie e chiudendo la rassegna al primo posto, condividendo la vittoria con Gerardo Pulli, primo nella categoria canto, e ad Alessandra Amoroso, che invece ha trionfato nella gara dei big. Il 2012 è l’anno, quindi, dell’affermazione di Giuseppe Giofrè, che dalla vittoria ad Amici ha spiccato il volo ed è diventato un ballerino di fama internazionale.

Giuseppe Giofrè prima e dopo

Sono passati più di dieci anni dalla partecipazione di Giuseppe Giofrè ad Amici e oggi il ballerino è cambiato moltissimo. All’epoca della sua partecipazione allo show, il nuovo giudice del programma aveva appena 19 anni, era visibilmente più giovane rispetto a oggi, che di anni ne ha 30. Giuseppe Gioffrè è molto cambiato sia in viso che nel fisico, mostrandosi molto più scolpito rispetto a quando partecipava ad Amici, e ha cambiato anche il look, sostituendo i folti capelli neri con la frangetta che portava ad Amici con un taglio rasato o tendenzialmente più corto. Si vedono sul fisico e sul viso di Giuseppe Giofrè gli anni che passano e i frutti dell’allenamento ed è anche normale considerando che lo abbiamo conosciuto in un’età ancora di sviluppo, in transizione verso l’età adulta. Oggi il giudice di Amici appare diverso a com’era 11 anni fa ed è completamente cambiata anche la sua vita, perché, come detto, dopo la vittoria ad Amici Giofrè è diventato un ballerino famoso in tutto il mondo, capace di farsi notare al fianco delle più grandi superstar del pianeta come Jennifer Lopez, Taylor Swift e Nicki Minaj. Abbiamo visto i cambiamenti di Giofrè già qualche anno fa, col ritorno ad Amici come ballerino professionista, e ora possiamo vedere l’ex alunno con un ruolo ancora più consistente nel programma, come giudice del serale di Amici 22 al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.