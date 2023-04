Il Cantante Mascherato chiude? Milly Carlucci spiega cosa succede

Negli ultimi tempi si è diffusa la notizia che il Cantante Mascherato sia destinato a chiudere i battenti: la spiegazione di Milly Carlucci

Intorno a Il Cantante Mascherato 2023 condotto da Milly Carlucci sono sorti moltissimi interrogativi. Nelle scorse giornate ha iniziato a circolare con sempre più forza l’indiscrezione che il programma del sabato sera di Raiuno fosse destinato alla chiusura a causa degli scarsi ascolti che sta facendo registrare, uniti a dei costi di produzioni abbastanza alti. A fare il punto sulla crisi del programma è stato Dagospia, che ha suggerito un’imminente chiusura dello show e la notizia ha cominciato a rimbalzare con un’insistenza tale che la stessa Milly Carlucci è dovuta intervenire. La conduttrice del Cantante Mascherato ha fatto luce sulla vicenda tramite un video sul proprio profilo Instagram, allontanando le voce di una possibile chiusura del suo show. Notizie false e tendenziose, secondo l’icona di Ballando con le stelle, che ha ribadito la volontà di voler andare avanti anche con Il cantante mascherato, pur consapevole delle difficoltà che il programma sta riscontrando. Problematiche, però, ampiamente preventivate, perché Milly ha sottolineato come la Rai le abbia chiesto una svolta per il sabato di Rai 1 e la Carlucci ha reinventato il Cantante Mascherato, mutuando moltissimi elementi da Ballando con le stelle, e anche con tutte le difficoltà del mondo vuole portare avanti la sua crociata. La conduttrice, poi, ha voluto sottolineare come la situazione che si è creata è tutt’altro che simpatica, perché negli ultimi giorni la guida del Cantante Mascherato ha ricevuto tantissimi messaggi e chiamate e queste notizie che sono circolate hanno turbato la serenità del gruppo di lavoro. Insomma, Milly Carlucci, pur mostrandosi sorridente e cordiale, non nasconde il tono piccato con cui ha condannato le indiscrezioni relative alla chiusura del Cantante mascherato e ha anche lanciato un avvertimento: meglio stare lontani dalle notizie false, perché possono portare a controversie legali. Il video di Milly Carlucci, quindi, mette al momento a riparo Il Cantante Mascherato, che va per la sua strada e prosegue nel suo cammino. Poi i bilanci, come sempre, si faranno alla fine e solo il tempo dirà se lo show delle maschere di Rai 1 avrà ancora vita lunga o meno.

Il Cantante Mascherato 2023 ascolti

Tutta questa controversia intorno al varietà di casa Rai è nata da un’analisi degli ascolti, che ha evidenziato delle difficoltà da parte di Milly Carlucci and Co. La premiere di questa quarta stagione de Il Cantante Mascherato è stata la meno guardata da quando è iniziato lo show, con più di un milione di spettatori in meno rispetto al record negativo precedente: 2.281.000 spettatori quest’anno, 3.502.000 nel 2022. La seconda puntata ha fatto calare ancora di più il numero dei telespettatori, che si sono fermati poco sopra ai due milioni, e lo share delle prime due puntate è stato del 17,9% e del 17,2%. Al di là del trend negativo dalla prima alla seconda puntata, a pesare è soprattutto il confronto del sabato sera con Amici, che fa segnare numeri decisamente diversi. La scorsa settimana il talent di Maria De Filippi ha fatto registrare un 28,2% di share e 4 milioni di telespettatori, praticamente il doppio rispetto al rivale di Rai 1. La settimana prima lo share è stato del 27,9% e gli spettatori sempre intorno ai 4 milioni. Numeri ben diversi, ma Amici e Il Cantante Mascherato sono anche realtà ben diverse: da una parte un programma storico e affermato, dall’altra uno show che proprio quest’anno si è spostato al sabato e sta vivendo una fase di ristrutturazione pesante. Tempo al tempo, dunque, come ha sottolineato Milly Carlucci, che allontana le notizie di una chiusura e continua nel suo impegno.