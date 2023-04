Mattia Amici fidanzata: il rubacuori del talent

Chi è la fidanzata di Mattia Zenzola di Amici 22: dai baci nel Serale alla promessa di riprendere la relazione interrotta fuori dalla casetta del talent di Maria De Filippi

Il ballerino di Amici Mattia Zenzola è tra i più apprezzati da pubblico e giudici e ha tante fan che si chiedono se è fidanzato. Il talento non manca, come la bellezza, due fattori che lo hanno reso spesso virale sui social sia nei passi a due con Benedetta, sia nelle sue performance da singolo come sulle note di Sex Bomb. Prima del serale il ballerino di Raimondo Todaro ha avuto un breve fidanzamento con Maddalena Svevi, finito male. Benedetta è stata chiamata per ballare al suo fianco al Serale di Amici 22 e qualcosa è successo tra loro: un bacio di scena, nulla di più. Le fan del programma di Maria De Filippi si chiedono chi sia la fidanzata di Mattia Zenzola pensando che abbia una ragazza fuori dal talent, la risposta non è così semplice, essendo lui di fatto un vero latin lover che però non lascia traccia sui social. Attualmente è single e probabilmente lo era anche prima della sua esperienza all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Mattia Maddalena e Benedetta

Il bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari ha fatto molto discutere sul web, con i fan di Amici scatenati su Twitter. In realtà si sono baciati per due volte, ma in entrambi i casi si è trattato di baci a stampo, anche se le immagini che circolano farebbero pensare ad altro. La coppia ha ballato insieme un tango durante il secondo Serale di Amici, sulle note di Epoca, di Gotan Project. La sensuale coreografia prevedeva due baci e per motivi scenici ci sono stati. Benedetta è una professionista e non si è tirata indietro ma non è la fidanzata di Mattia Zenzola, categoricamente. Ha infatti già un compagno, come dimostra il suo profilo Instagram, e il suo nome è Simone. Una storia splendida, la loro, che è stata proprio l’ex ballerina di Amici a raccontare in passato. Il suo fidanzato Simone ha un figlio avuto da una precedente relazione ed è molto legato a lei, al punto da aver fatto il tifo in televisione, portandole anche un suo disegno in segno d’amore.

Anche la ex fidanzata di Mattia Zenzola è nota. A soli 19 anni, il danzatore di Amici è un vero rubacuori e lo sa bene un’altra ballerina del talent di Maria De Filippi, che per un po’ è stata di fatto la ragazza dell’allievo di Raimondo Todaro, Maddalena Svevi. Dobbiamo tornare indietro fino a ottobre 2022, quando i fan del programma seguivano con grande passione la nascita di questo sentimento. La coppia però litigava frequentemente, costretta a vivere le prime fasi della relazione in convivenza e subendo lo stress del percorso artistico. Difficile far sopravvivere una relazione in queste condizioni e alla fine è stata lei a decidere di farla finita, lasciando il ballerino a dicembre dell’anno scorso. Il motivo per cui Mattia e Maddalena si sono lasciati è tra i più comuni, tra di loro si era rotto qualcosa a causa dell’incompatibilità di carattere.