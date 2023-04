Samu fidanzata: la verità sulla vita sentimentale del ballerino

Il racconto della vita sentimentale del ballerino di Amici 22 Samu: tutti i flirt all’interno della scuola e il bigliettino d’amore

Uno dei protagonisti del serale di Amici 22 è Samuele Segreto, in arte Samu, ballerino che dopo aver superato tutta la trafila del daytime si è conquistato una maglia per la fase conclusiva di questa edizione del talent e la sta difendendo alla grande. Del palermitano, però, nel corso di questi mesi si è parlato molto anche per altre questioni, relative alla sua vita sentimentale, ricca di misteri e di domande che hanno infiammato i social. Molti fan si sono chiesti, da subito, se Samu avesse una fidanzata, ma nulla in tal senso emerge né dal suo profilo Instagram, né dall’esperienza del ragazzo nella scuola. Questo alone d’incertezza ha comprensibilmente lasciato spazio a diverse chiacchiere, con il siciliano che è stato accostato a diverse ragazze dentro la scuola. Nel corso della sua permanenza in casetta, il ballerino non ha nascosto però il suo apprezzamento per la professionista Elena D’Amario: di flirt vero e proprio, in realtà, non si può parlare, visto che la questione non è andata oltre un sincero apprezzamento di Samu per l’ex alunna di Amici e un bigliettino che il siciliano le ha scritto, che ha rappresentato uno dei momenti rimasti maggiormente nel cuore dei fan della fase iniziale del talent show. Durante questi mesi, il concorrente di Amici 22 si è avvicinato anche ad Angelina Mango e pure in questo caso le sirene del gossip si sono attivate, ma la questione non è andata oltre una semplice simpatia. Tra i rumors più popolari c’è stato anche quello riguardante Samu e Maddalena, che a un certo punto sembravano avere una love story segreta, ma pure in questo caso non c’è stato nessuno sviluppo. Insomma, la verità sulla vita sentimentale di Samu è che il ragazzo magari ha provato delle simpatie, ma non sembra che ci sia stato nulla in tal senso, a meno che non sia stato tenuto ben nascosto.

Samu ad Amici 22

Il percorso di Samu, ballerino siciliano ad Amici 22, è stato ricco di momenti di gossip, ma è stato costruito soprattutto sul grande talento del ragazzo, che anche se con qualche incidente di percorso è riuscito ad arrivare fino al serale. Tutto liscio per Samu nella prima parte del programma, poi però c’è stato il celebre Capodanno gate e lì l’avventura del ballerino ha seriamente rischiato di finire. Samu è stato per ben due volte in sfida con Paky e la sua permanenza nella scuola è stata a forte rischio, poi però lo sfidante è entrato direttamente nel programma e Samu si è salvato, riprendendo così la sua marcia verso il serale. Successivamente il siciliano ha ripreso il suo cammino e ha convinto Emanuel Lo a dargli una maglia per il serale, continuando così nel suo ottimo percorso all’interno della scuola di Amici 22. Nel frattempo Samu è apparso anche al cinema in Stranizza D’Amuri, primo film da regista di Beppe Fiorello, dove è protagonista nei panni di Gianni.