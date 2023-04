Federico e Carola chi sono: la storia a Uomini e Donne

Chi sono Federico e Carola di Uomini e Donne: la loro storia d’amore e cosa è successo dopo la fine della trasmissione

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati due dei grandi protagonisti della di Uomini e Donne 2023, rivitalizzando il Trono Classico. Il ragazzo, romano di 25 anni, è stato uno dei tronisti di inizio edizione. Cresciuto nella Capitale, il protagonista del dating show di Maria De Filippi è un ingegnere aeronautico e si è mostrato subito come un ragazzo molto serio e responsabile, dote che lui stesso ha sottolineato in relazione alla sua professione. I primi passi di Federico nello show sono stati incerti, con alcune conoscenze non andate a buon fine, come quella con Naomi Moschitta. La svolta per Federico arriva quando in scena entrano due corteggiatrici: Alice Barisciani e, appunto, Carola Carpanelli. 21 anni, originaria di Varese, quest’ultima è una studentessa di Scienze economiche e politiche e ha deciso di entrare a Uomini e Donne per corteggiare Federico e rimettersi in gioco dopo la fine di una relazione lunga due anni. Tra i due si vede immediatamente che c’è un bel feeling, ma Federico si trova molto bene anche con Alice e presto, dunque, la situazione si delinea chiaramente: il tronista porta avanti la conoscenza con queste due corteggiatrici. Il rapporto che Nicotera instaura con le due ragazze è diverso: quello con Carola è più passionale, ma anche più incline ad alti e bassi tumultuosi, mentre la relazione con Alice sembra più stabile, ma anche meno coinvolgente. Con l’arrivo del nuovo anno e l’avvicinarsi per Federico del momento di scegliere, l’ago della bilancia sembra propendere verso Alice, fino a che non arriva un forte momento di crisi per Carola, che stanca di vedere questo forte avvicinamento tra il tronista e la sua rivale minaccia di abbandonare il programma, ma Federico prontamente la rincorre e la convince a restare. Dopo questo momento decisamente intenso, Nicotera arriva al momento della scelta, che viene prolungata a causa della momentanea sospensione del programma per la morte di Maurizio Costanzo. Con la ripresa delle registrazioni, arriva anche la fatidica scelta di Federico, che decide di uscire dallo show con Carola, coronando così il loro percorso insieme fatti sicuramente di alti e bassi, ma caratterizzato da una grande intensità. I rispettivi profili Instagram sono @CarolaviolaCarpanelli e @Federiconicotera1.

Federico e Carola crociera

Così dopo la scelta è iniziata la vita insieme di Federico e Carola. I due si stanno godendo ora finalmente un po’ d’intimità, lontani dai riflettori e dalle telecamere, e come possiamo ben vedere su Instagram si mostrano più felici che mai, spesso in viaggio e sempre sorridenti. A tal proposito, presto i due protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne vivranno una bellissima esperienza, visto che, come ha annunciato Maria De Filippi a margine della fine del percorso dell’ingegnere aeronautico, Federico e Carola partiranno per una splendida crociera, regalata proprio dalla produzione. Si tratta di un’occasione molto importante per cementare il rapporto e vivere un po’ di normalità, sicuramente difficile da ottenere dopo un percorso come quello che si vive a Uomini e Donne. Molto spesso, infatti, abbiamo visto coppie appena uscite dal programma regalarsi dei viaggi in posti esotici e romantici, così da viversi un po’ di relax e stare a stretto contatto. Stesso destino, dunque, anche per Federico e Carola, sempre più innamorati e pronti a regalare ai fan gli scatti della loro crociera da sogno.