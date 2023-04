Edoardo Tavassi mamma chi è: la ricordi a Indietro Tutta?

Chi è Emanuela Fuin mamma di Edoardo Tavassi: dai film ai programmi televisivi, fino al rapporto con i suoi figli

Dopo un percorso vissuto da grandissimo protagonista all’interno della casa, Edoardo Tavassi è tra i finalisti di questa edizione del Gf Vip. In questi mesi che il vippone ha passato sotto i riflettori abbiamo sicuramente imparato a conoscerlo meglio e tra gli aspetti più analizzati relativi al fratello di Guendalina c’è proprio quello inerente alla sua famiglia, che ha vissuto una situazione eccezionale quando Edoardo e sua sorella erano piccoli. In questi mesi abbiamo conosciuto anche la stessa madre di Tavassi, Emanuela Fuin, la donna con cui il finalista del Gf Vip è cresciuto, mentre sua sorella è stata affidata alle cure di papà Luciano. Nata a Palermo, la madre di Edoardo è del 1966 e già prima del successo dei suoi figli era un volto noto del mondo dello spettacolo. In passato, infatti, Emanuela ha sia recitato in diversi film, da Palla al Centro a Un tassinaro a New York, che lavorato in programmi televisivi, da Indietro tutta, dove è stata una ragazza coccodè, a Fantastico e L’araba fenice. Col tempo, Emanuela si è allontanata dalle scene, ritirandosi a una vita più riservata, come è possibile evincere anche dal suo profilo Instagram, che è privato e quindi non aperto alla curiosità di tutti. In questa edizione del Gf Vip abbiamo incontrato la donna nella puntata del 17 dicembre, quando è andato in scena l’emozionante incontro tra mamma e figlio e anche con Micol, con Emanuela che ha dispensato consigli alla coppia. Per quanto riguarda la sua vita privata, la madre di Tavassi, dopo la separazione da Luciano, il padre di Edoardo e Guendalina, si è nuovamente sposata e dal secondo matrimonio ha avuto due figlie.

Edoardo Tavassi famiglia

Della famiglia di Edoardo Tavassi in questa edizione del Gf Vip si è parlato moltissimo. Questo soprattutto a causa di ciò che il vippone e sua sorella hanno dovuto vivere da bambini: in seguito alla separazione dei genitori, i due sono stati invitati a scegliere con quale genitore continuare a vivere e da quel momento sono stati separati perché Edoardo ha scelto la mamma, mentre Guendalina ha optato per suo padre. Da quel momento, la vita dei due fratelli non più stata la stessa, perché i due hanno sofferto tantissimo la lontananza e anche il rapporto con i genitori non è stato semplice. Dal vedersi tutti i giorni e passare tutto il tempo insieme, i due fratelli Tavassi sono finiti a passare insieme solo i weekend e il loro legame si è progressivamente perso, tornando forte solo in adolescenza e in età adulta. Questa brusca separazione, inoltre, ha causato anche delle difficoltà nei legami coi genitori, con Edoardo che ha raccontato di avere sentito delle carenze di affetto da parte di suo padre e il loro rapporto si è ripristinato soltanto col tempo. Stesso scenario per Guendalina e sua madre, con l’ex naufraga che ha raccontato di aver recuperato con lei il rapporto solo dopo la nascita di sua figlia Gaia. Nonostante tutte queste difficoltà, però, sia Edoardo che Guendalina hanno saputo costruirsi la propria strada e il bellissimo legame che c’è tra loro ne è la dimostrazione.