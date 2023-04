Giaele dimagrita: colpa della malattia cosa ha

Quanto pesa Giaele De Donà, dimagrita incredibilmente: la malattia della finalista del GF VIP e perché ha richiesto l’intervento dei medici

Nel corso del GF VIP 2023 Giaele De Donà ha fatto preoccupare i suoi fan, considerando la rapidità del suo dimagrimento. Ha perso molti chili e il problema è di una malattia che l’affligge: a dicembre 2022, pochi mesi fa, si era detta preoccupata perché i numeri sulla bilancia erano calati in maniera drastica. Ciò l’ha costretta a sottoporsi a degli esami, chiedendo l’autorizzazione alla produzione per effettuare delle visite specifiche, che ovviamente le sono state accordate. In questo caso, però, non è stata lei a uscire dalla porta rossa, bensì lo staff sanitario a raggiungerla. Si è sottoposta a degli accertamenti, volti a controllare un aspetto specifico del suo stato di salute. In più di un’occasione, infatti, si è parlato della malattia di Giaele De Donà e il dimagrimento eccessivo è legato proprio a questa. Si tratta di un problema alla tiroide per la vippona, che può avere delle conseguenze alquanto serie. Anche da casa si sono preoccupati, ipotizzando dovesse dosare gli ormoni della tiroide, nello specifico la tiroxina. C’è da dire, però, che la questione percezione è molto importante in questo caso: a gennaio 2023, infatti, ha parlato con Antonino Spinalbese, che credeva non mangiasse e invece ha dovuto ricredersi, di pesare 64kg ma, essendo alta 180 cm, viene percepita come eccessivamente magra. Il problema della perdita di peso però è reale e si è tornato a parlarne anche di recente, a metà marzo. Sfogandosi con Luca Onestini, Giaele De Donà, tra i finalisti del GF VIP 7, ha spiegato d’aver ormai perso le proprie curve, ma soprattutto d’aver capito che all’interno della casa, data l’alimentazione e lo stress, non riuscirà mai a ingrassare quanto vorrebbe per riavere le sue forme. Le toccherà aspettare d’essere fuori ma ormai è soltanto questione di poche ore.

Giaele al Gf Vip

Al GF Vip 2023 Giaele De Donà è stata una delle concorrenti più attive, al centro di numerose situazioni e polemiche. Ha fatto parlare di sé fin da subito, dato il matrimonio aperto con il ricco imprenditore Bradford Beck. Lui è americano e vive ben lontano dall’Italia ma per tutto il percorso la moglie attendeva una sua sorpresa o almeno si sarebbe aspettata un videomessaggio, l’assenza infatti ha spesso portato Giaele a pensare che qualcosa tra i due si sia rotto. Per assurdo, se lei avesse avuto contatti fisici molto intensi con alcuni vipponi, non sarebbe successo nulla. Ha però paura che suo marito creda lei si sia infatuata di Antonino Spinalbese a un certo punto dell’esperienza. Quello sarebbe un vero tradimento, secondo il loro accordo. Proprio il suo rapporto con l’ex di Belen ha fatto molto discutere i fan, che si sono divisi sul suo conto. Tutti sono però curiosi di scoprire come andrà a finire il suo matrimonio ma, come ha più volte spiegato, lei è una donna forte e in grado di stare in piedi da sola economicamente. Di certo il Grande Fratello Vip 2023 la aiuterà in questo, secondo step nel mondo dello spettacolo dopo Ti spedisco in convento. Ha capito che questo è il suo mondo, ancor più della moda, che non intende abbandonare. Giaele ha guadagnato grazie alla partecipazione al Gf Vip tra 5 e 15mila euro a settimana, e ciò vuol dire che nella peggiore delle ipotesi guadagnerà 135mila euro da settembre a oggi.