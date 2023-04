Giorgio Mastrota Natalia Estrada la storia d’amore

Il racconto della storia d’amore tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: dall’incontro in televisione al matrimonio sul telegiornale

Anche a distanza di anni si continua a parlare di una delle storie d’amore più celebri dello star system italiano negli anni Novanta: quella tra il re delle televendite, Giorgio Mastrota, e l’attrice Natalia Estrada. Una love story che risale proprio al principio degli Novanta, quando la protagonista del Ciclone aveva poco più di 18 anni e ha vissuto il suo grande amore col noto personaggio televisivo, che qualche anno prima aveva vinto il concorso Il più bello d’Italia. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1992, pochi mesi dopo l’inizio della relazione esplosa proprio grazie a un incontro in televisione. Un amore intenso e passionale, dunque, che però si è esaurito qualche anno dopo, non prima però della nascita di Natalia Junior, avvenuta nel 1995. La fine del matrimonio tra l’attrice iberica e il re delle televendite arriva nel 1998, senza che i due coniugi dessero troppe spiegazioni. A distanza di tempo, però, soprattutto Mastrota è tornato su quel grande amore, rivelando un po’ di dettagli di una storia che all’epoca era sulla bocca di tutti, ma di cui poi alla fine ci si è resi conto di saperne ben poco. Qualche anno fa, ad esempio, a Vieni da me il personaggio televisivo ha confessato di aver vissuto diverse difficoltà durante gli anni di matrimonio con Natalia Estrada, non riuscendo a essere concentrato al 100% sulla sua relazione e accusando, forse, anche l’enorme portata mediatica che quelle nozze avevano assunto, nonché la decisione di sposarsi così presto. Quindi, dopo circa sei anni il matrimonio tra i due è terminato e, come ha raccontato Mastrota in un’intervista al Corriere della Sera, quella rottura ha avuto un’eco incredibile, finendo addirittura sul telegiornale e ciò da una parte ha ampliato la portata di ciò che i due stavano vivendo, ma ha anche accelerato la sofferenza della separazione. I due ex coniugi, infatti, dopo un fisiologico allontanamento iniziale, col tempo si sono riavvicinati, riprendendo cordialmente i rapporti, anche per il bene della loro figlia, che oggi è un’affermata sportiva.

Giorgio Mastrota Natalia Estrada come si sono conosciuti

Nella sopracitata intervista al Corriere della Sera, Giorgio Mastrota ha anche raccontato come ha conosciuto la sua ex moglie. Era il 1992 e lui era uno dei grandissimi protagonisti della televisione: al tempo aveva ricevuto da Fininvest il compito di condurre Bellezze al bagno, un game show costruito sulla falsariga del format Rai Giochi senza frontiere. Questo varietà era una produzione italo-spagnola e mentre alla guida dell’edizione italiana c’erano Giorgio Mastrota e Patrizia Rossetti, in quella spagnola figurava proprio Natalia Estrada. Proprio grazie a questa esperienza televisiva, dunque, i due si sono conosciuti e come sottolineato il loro amore è esploso fragorosamente, sfociando quasi subito nel matrimonio. Al tempo delle nozze, la ballerina iberica era giovanissima e alle prime esperienze in televisione e proprio con il marito ha esordito sulla scena italiana, acquisendo una notorietà sempre maggiore fino alla svolta del 1996, quando la spagnola ha recitato nel grandissimo successo di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone ed è diventata una delle donne più famose del paese. Di lì a poco, però ci sarebbe stata la separazione con Giorgio Mastrota e l’allontanamento dalle scene, con Natalia Estrada che ormai da tempo ha abbandonato il mondo dello spettacolo, ritirandosi a vita privata.