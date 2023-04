Jessica Selassie oggi: che fine ha fatto la vincitrice del Gf Vip 2022

Che fine ha fatto Jessica Selassie dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2022: cosa fa oggi e qual è la verità sulla storia d’amore con Baru

In attesa di scoprire chi vincerà l’edizione 2023, viene da chiedersi che fine ha fatto Jessica Selassie, 28 anni, vincitrice del GF Vip 2022, esperienza che ricorda ancora oggi con grande gratitudine e affetto. Non ha mai smesso di aggiornare i propri fan, che su Instagram sono quasi 500mila, in merito alle proprie attività lavorative, viaggi e vita privata. Ha vissuto svariate esperienze dopo il successo nel reality condotto da Alfonso Signorini a cominciare dal lancio della sua capsule collection in collaborazione con il marchio Relish uscita a novembre 2022. Il 2023 è poi iniziato al meglio per lei, lanciatasi in un nuovo lavoro nel mondo radiofonico. Jessica Selassie ha infatti esordito come conduttrice a Radio Cusano Campus, dov’è affiancata da Turchese Baracchi e in coppia conducono il programma J&T Show. Ad un anno di distanza dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip 2023 la Princess ha voluto riproporre il messaggio che aveva scritto il giorno dopo la proclamazione quando volle ringraziare tutti per il sostegno ricevuto e per essere stata apprezzata. Un percorso di sei mesi dove ha scoperto se stessa e ha avuto una rinascita come non si aspettava. Jessica Selassie continua ad essere seguitissima dai suoi fan basti pensare che proprio per l’anniversario della sua vittoria al GF Vip l’hashtag #jessvincitrice è stato trending topic per tutto il giorno.

Jessica Selassie e Baru

Il percorso di Jessica Selassie all’interno della casa del GF Vip 2022 è stato caratterizzato dalla conoscenza con il concorrente Baru. La vincitrice si era infatuata del nipote di Costantino Della Gherardesca che a sua volta si era mostrato alquanto vicino alla ragazza, scatenando la curiosità del pubblico una volta concluso il reality condotto da Alfonso Signorini. Gli aggiornamenti non sono tardati ad arrivare ma non sono stati positivi per il fandom nato da questa ship, i Jeru. Sul web in tanti hanno preso di mira Baru, accostandolo di continuo alla bella Jessica Selassie, al punto da farlo innervosire. Ha così deciso di prendere la parola e spiegare com’è la situazione tra lui e la vincitrice del Grande Fratello Vip 2022. Semplicemente non è scattata la scintilla e, pare di capire, lui non ha voluto prendere parte a nessuna situazione acchittata a dovere per lo spettacolo. Una volta fuori, i due hanno preso strade diverse ma Baru si è lamentato duramente dell’atteggiamento dei follower online, che addirittura prendono di mira i suoi amici, contattandoli di continuo per avere informazioni su qualcosa che non esiste. Parole che hanno un po’ diviso online, tra chi è dalla sua parte e, come lui, parla di stalking, mentre altri lo reputano ipocrita, dal momento che quelle stesse persone, che ora rinnega, andavano bene quando riempivano il suo ristorante. Anche Jessica Selassie ha parlato di Baru, spiegando come si sentano e ci siano ottimi rapporti ma null’altro. Sono amici e lei è stata al suo ristorante, senza però tornarci di frequente per evitare che si creasse un caso gossip basato sul nulla.