Resta con me chi è la talpa: un colpo al cuore

Le anticipazioni dall’ultima puntata di Resta con me: scoperta finalmente l’identità della talpa, il futuro di Diego è in bilico

Siamo arrivati all’epilogo della prima stagione della fiction Rai Resta con me e finalmente gli spettatori stanno per conoscere la risposta a una delle domande più importanti poste dalla serie. Nel corso delle ultime due puntate della fiction con Francesco Arca, in onda stasera 3 aprile, come di consueto su Rai 1, verrà svelata l’identità della talpa che dalla squadra mobile passa le informazioni alla banda della lancia termica. La domanda ha letteralmente calamitato l’attenzione dei fan, che si sono concentrati per tirare giù diverse ipotesi a riguardo, ma finalmente stasera assisteranno alla rivelazione tanto attesa, scoprendo anche se le loro teorie sono azzeccate. Nel corso delle sue indagini Alessandro volge i suoi sospetti prima su Stefano, un agente di polizia che è stato messo sotto torchio, ma la cui scomparsa cambia le carte in tavole. Nelle ultime due puntate, infatti, piano piano i sospetti intorno a Stefano svaniscono, anche perché la sua scomparsa mal si concilia col proseguimento dell’attività criminale della banda. Alessandro prosegue così le sue indagini e alla fine si scoprirà chi è davvero la talpa di Resta con me che il protagonista sta cercando disperatamente. Non sarà, però, una vittoria assoluta del vicequestore, perché la ricerca del poliziotto corrotto si accompagna, ovviamente, alla lotta contro la banda della lancia termica, che, come detto, è in procinto di preparare un grosso colpo, proprio grazie all’aiuto della spia che ha in polizia. Alessandro, dunque, ha il doppio compito di trovare l’infiltrato e di sventare il piano dei criminali, ma purtroppo non tutto andrà perfettamente secondo i piani, nonostante la scoperta di chi è la talpa. Secondo gli spoiler la spia di Resta con Me è Marco.

Resta con me Diego affidamento

Queste due ultime puntate di Resta con me ruotano sicuramente intorno alla banda e alle indagini del vicequestore, ma c’è ampio spazio anche per la questione legata al piccolo Diego, il cui destino è pesantemente in bilico in virtù dell’epilogo di questa prima stagione della fiction Rai. Nel primo episodio dell’appuntamento di stasera si scopriranno le conseguenze di ciò che è successo tra Diego e Tarek nell’ultimo episodio, col primo che accidentalmente ha sparato un colpo di pistola al secondo, fortunatamente senza colpirlo. Per aiutare il piccolo, Scudieri si applica per nascondere ogni prova e celare ciò che è successo, ma un video divenuto immediatamente virale inchioda Diego e di conseguenza l’insabbiamento del vicequestore e a questo punto Alessandro e Paola perdono l’affidamento di Diego: uno scenario inevitabile dopo ciò che è successo. Questo doppio appuntamento finale di Resta con me, dunque, delinea uno scenario tutto in evoluzione ed è inevitabile che gli spettatori si chiedano se ci sarà una seconda stagione della serie con Francesco Arca e Mario di Leva. Al momento non ci sono notizie certe a riguardo, ma si tratta di uno scenario classico, perché salvo casi eccezionali, i rinnovi delle serie si discutono dopo la fine della stagione in corso, dando il tempo di capire la risposta del pubblico. Resta con me è stato sicuramente un successo e in tal senso le indicazioni sono confortanti, ora non resta che attendere le due puntate di stasera e vedere quali risposte saprà dare questo finale di stagioni e quali questioni, invece, rimarranno aperte e in attesa di sviluppo.