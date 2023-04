Alessio Corvino che lavoro fa la scelta di Lavinia

Che lavoro fa Alessio Corvino, la scelta di Lavinia a Uomini e Donne: dove vive il corteggiatore, diviso tra due città, tra appartamento e reggia

La scelta di Lavinia a Uomini e Donne è stata Alessio Corvino, 27 anni, e la gente si chiede che lavoro fa. I due sono già stati avvistati presso la casa del corteggiatore, ormai fidanzato, dopo la registrazione della puntata finale del percorso della tronista. Il pubblico ora non vuole altro che scoprire se questa storia d’amore durerà o meno. In tanti fanno il tifo per Lavinia, che dopo tanti dubbi ha deciso di rischiare e seguire il cuore, lasciandosi alle spalle le segnalazioni sull’ex fidanzata di lui. Tornando al lavoro di Alessio Corvino, la scelta di Lavinia, ha studiato economia aziendale a Napoli, laureandosi nel capoluogo campano per poi trasferirsi altrove, precisamente a Perugia, dove ha portato a termine un Master. La specializzazione gli ha aperto svariate porte nel mondo del lavoro digitale, nel quale è ancora oggi impegnato. Ha trovato la sua strada a Milano, dove lavora nell’ambito del digital marketing. Rispondendo alla domanda specifica su che lavoro fa Alessio Corvino, possiamo dire che sui suoi profili ufficiali si descrive come social media specialist e content manager. Pare inoltre che abbia avuto esperienze come modello e, considerando l’impatto mediatico del dating show di Maria De Filippi, non è da escludere che questa carriera possa essere in parte rispolverata. D’altronde il programma dá enorme visibilità a chi partecipa che spesso inizia una florida carriera da influencer.

Alessio Corvino dove vive: la casa

Come detto, Alessio Corvino, 27 anni, si è spostato molto nel corso della sua vita. Originario di Caserta, ha trascorso gli anni universitari a Napoli, dove si è laureato. In seguito ha vissuto per un po’ a Perugia, dove ha seguito e concluso un Master. Una volta cimentatosi nel mondo del digital marketing, però, ha dovuto fare una scelta, trasferendosi a Milano per riuscire ad avere maggiori chance di inserimento. Oggi è un professionista ben avviato nel settore e vive pienamente il capoluogo lombardo, ma ciò non vuol dire affatto abbia dimenticato la sua terra. Si divide tra Caserta e Milano, anche perché a casa c’è la sua famiglia, che ha dovuto fare i conti con la morte del padre, quando lui era ancora molto giovane. Ha una sorella maggiore, Fatima, più grande di lui di sette anni. Lei ne ha 34 e tutti dicono essere due gocce d’acqua. Alessio Corvino vive a Caserta, almeno una parte dell’anno, e ha infatti deciso di portare proprio qui Lavinia nell’esterna più importante della coppia. Non Milano, bensì la terra dov’è nato per mostrarle chi è realmente, al di fuori del mondo lavorativo. Si può dire che in questa “reggia”, come l’ha definita lui, la tronista abbia capito chi sia realmente, iniziando a innamorarsi. Proprio la casa di Alessio Corvino è stata al centro di un confronto divertente tra lui, Lavinia e Maria De Filippi. Sappiamo infatti che la tronista è figlia di un marchese ed è quindi cresciuta in un certo agio, vivendo in una villa a quattro piani. Assist per la conduttrice, che ha chiesto a Corvino dove vivesse: “Tre piani, più la mansarda”.