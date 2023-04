Deva Cassel pubblicità Dolce e Gabbana: chi è la modella

Chi è Deva Cassel modella della pubblicità di Dolce e Gabbana Violet: chi sono i genitori e qual è il nome del suo fidanzato

A soli 18 anni Deva Cassel è la splendida protagonista di un marchio italiano della moda: è la modella della pubblicità di Dolce e Gabbana Violet dove si mostra in minigonna e anfibi, con giubbotto in pelle nero e bralette in pizzo. Un insieme di glam e animo rock, degna sintesi delle anime di mamma e papà. I genitori di Deva Cassel sono Monica Bellucci e Vincent Cassel: lei è la primogenita della coppia, ormai divorziata, e nessuno può negare che la splendida modella sia riuscita a proporre una sintesi dei migliori attributi dell’ex coppia. Lo spot del brand simbolo del made in Italy è diventato subito virale, mostrando la 18enne in giro per Milano, passando dall’iconica Piazza Duomo al Naviglio Grande, con un giro anche in Galleria, tra i portici. Superato l’incanto iniziale, osservando Deva Cassel e tentando di scoprire tutti i punti in comune con la magnifica madre, si viene trascinati dalla voglia di ballare. La giovane, infatti, ascolta la canzone Groovejet del dj Spiller e la cantante Sophie Ellis Bextor dando una generazione sensazione di spensieratezza, come se oggi non fosse una delle modelle più ambite al mondo. Oggi si parla tanto di lei e c’è grande curiosità ma questa non è affatto la prima esperienza in questo mondo, nonostante abbia soltanto 18 anni.

Deva Cassel, 18 anni, è nata a Roma il 12 settembre 2004. Madre italiana e padre francese, è venuta al mondo nel nostro Paese ma è ovviamente bilingue e, a dire il vero, alla sua preparazione ha naturalmente aggiunto l’inglese. Tra sfilate a Milano, Parigi e non solo, è anche apparsa sulle copertine di importanti riviste di moda di fama mondiale. Tutti parlano di lei e sono a caccia di un’informazione in particolare: chi è il fidanzato di Deva Cassel. La risposta è Luca Calandra, collega modello italiano. La coppia si frequenta dall’estate del 2000 e, dopo due anni di relazione, hanno fatto il loro debutto pubblico al Festival del Cinema di Venezia.

Deva Cassel genitori

Come detto, i genitori di Deva Cassel sono Monica Bellucci e Vincent Cassel. L’ex coppia si è conosciuta sul set del film L’appartamento, giunto al cinema nel 1996. Tre anni dopo erano già marito e moglie, con il matrimonio celebrato a Montecarlo. La coppia ha due figlie, che decidono di far nascere entrambe in Italia, precisamente a Roma, dietro volontà dell’attrice. La prima è Deva Cassel, come detto, nata il 12 settembre 2004, che oggi ha 18 anni. La sua sorellina minore, Léonie, è invece nata il 21 maggio 2010 e ha appena 12 anni. Tre anni dopo la nascita della secondogenita, la coppia ha annunciato al mondo la propria separazione, dopo ben 14 anni di matrimonio. I due non avevano mai trascorso lunghissimi periodi fianco a fianco, considerando le esigenze dei loro lavori. Lei si era addirittura definita nomade in una vecchia intervista. Oggi Monica Bellucci sta con Tim Burton, con il quale pare sia stato colpo di fulmine. Una relazione recente, con i due paparazzati a Parigi. Vincent Cassel si è invece risposato nel 2018, cinque anni dopo il precedente divorzio. La sua seconda moglie è la modella italo-francese Tina Kunakey e nel 2019 è nata la loro prima figlia, Amazonie.