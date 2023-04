Harry Potter serie HBO: il trucco per non deludere i fan

HBO produrrà una serie ispirata ai romanzi di Harry Potter: i fan impazziscono anche grazie al trucco che non li deluderà

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora sta assumendo i crismi dell’ufficialità: Harry Potter diventerà una serie tv su HBO. La sorpresa è rimbalzata da diversi media oltreoceano e da diverse fonti accreditate, in primis Bloomberg, e sta letteralmente facendo impazzire i fan. La serie tv ispirata alle avventure del maghetto con la cicatrice verrà prodotta da HBO Max, piattaforma di proprietà della Warner che era alla ricerca di un prodotto forte per lanciarsi e sembra averlo trovato. La novità che però ha mandato in visibilio i fan, ancora più della stessa produzione della serie, è il coinvolgimento attivo di J.K.Rowling, la scrittrice dei romanzi di Harry Potter, nella realizzazione di quello che già sembra un cult. Sembra infatti che sia vicinissimo l’accordo tra la piattaforma e la madre dell’universo ambientato a Hogwarts e da quel momento si potrà annunciare l’ufficialità della serie. Mancano ancora, ovviamente, notizie certe, ma dalle prime indiscrezioni la nuova produzione televisiva dovrebbe incentrarsi su 7 stagioni, una su ogni romanzo della saga, e avrà modo, dunque, di esplorare e approfondire l’universo complesso creato da J.K. Rowling, di cui i film per forza di cose ne hanno offerto uno sguardo limitato. Nessuna notizia, naturalmente, su casting e data d’uscita, il progetto è ancora nelle sue fasi primigenie e senza dubbio la Warner vorrà prendersi tutto il tempo possibile per svilupparlo alla perfezione, considerando la delicatezza di questa operazione, che potrebbe rivelarsi un successo clamoroso, ma anche un fallimento fragoroso. Secondo quanto trapela dagli Stati Uniti, l’annuncio della realizzazione della serie potrebbe arrivare a breve, durante un evento della Warner, ma c’è comunque da attendere la concretizzazione dell’accordo con la Rowling. La notizia, comunque, è che ormai la realizzazione di una serie su Harry Potter è sempre più vicina: il mago più famoso del mondo sta per tornare e il pubblico è già in visibilio.

Harry Potter tutti i progetti della saga

La scelta della realizzazione da parte di HBO di una serie su Harry Potter ha sicuramente scosso l’ambiente e calamitato l’attenzione dei fan, ma non è arrivata dal nulla. Da tempo, infatti, si parla di un ampliamento della saga e negli ultimi anni abbiamo già visto alcuni progetti. Dopo i libri e i film, infatti, sono arrivati i tre capitoli di Animali Fantastici, spinoff incentrato sul personaggio di Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, che però dopo un ottimo inizio ha perso mordente. La stessa Rowling è tornata alla scrittura con l’opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell’erede, ambientata parecchi anni dopo la fine della saga principale e portata in scena in diversi teatri, senza però mai sfociare in un film. C’è stata la reunion del cast per i venti anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale e per ultimo ha visto la luce il videogioco Hogwarts Legacy, un grandissimo successo che ha dato il via ad altre idee. Tra i progetti in cantiere, infatti, c’è una serie proprio ispirata a questo videogioco, prodotta ancora da HBO Max, nonché la realizzazione di un film ispirato a Harry Potter e la maledizione dell’erede, da tempo tratteggiato e ancora da sviluppare, ma sempre in auge. La sensazione è che la serie di Harry Potter che la Warner vuole realizzare sia destinata a fare da apripista a un grande revival del franchise, un po’ come successo con altre grandi produzioni come Star Wars, che ora sta vivendo una grandissima fase di sviluppo grazie alle serie tv di Disney Plus. Dalla serie principale ambientata nel più famoso mondo magico che ci sia, dunque, dovrebbero scaturire altri prodotti collaterali, altre serie tv come quella ispirata a Hogwarts Legacy, ma anche lavori incentrati su diversi tipi di media, dai videogiochi a magari fumetti e opere animate. La cosa certa è che il franchise del maghetto sta tornando a espandersi e all’orizzonte c’è un profluvio di idee.