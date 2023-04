Back to School 2023 partecipanti stasera 5 aprile

Chi sono i ripetenti della puntata di stasera 5 aprile di Back to School 2023: si parte con volti noti della televisione e dello sport

Stasera 5 aprile è tornato Back to School con la sua seconda edizione in onda nel 2023 con un cast stellare. I partecipanti del programma di Italia 1 sono pronti a riportare tra i banchi di scuola i vip che devono fare i conti con l’esame di quinta elementare, un appuntamento fondamentale per i giovani di molte generazioni del passato. Il cast totale di docu reality conta ben 30 concorrenti, che di volta in volta si alterneranno nel sostenere la prova e cercare di superarla, divisi in categorie. Per la prima puntata di Back To School 2023 in onda stasera 5 aprile troviamo ben sei vipponi a caccia della promozione. Si parte da una vera e propria icona della televisione italiana, Valeria Marini, per proseguire con un’altra protagonista dello showbiz nostrano come Soleil Sorge. Tra i banchi di scuola in questa prima puntata del programma condotto da Federica Panicucci troviamo anche l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana Walter Zenga e a completare il quadro dei partecipanti dell’appuntamento di stasera dello show con Gianluca Scintilla Fubelli troviamo Pierpaolo Pretelli, Jenny De Nucci e Michele Cucuzza. Ricordiamo il funzionamento di Back To School: questi sei vipponi questa sera si sottoporranno all’esame dopo aver studiato le materie ed essersi preparati alla prova con l’aiuto dei maestrini, ovvero tredici bambini con un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Al termine della serata, ogni ripetente conoscerà l’esito della propria prova, che può portare alla promozione, se l’esame viene superato, oppure alla bocciatura e in questo caso il vip viene rimandato alla settimana successiva, quando potrà sottoporsi nuovamente all’esame. In ogni puntata vedremo dei ripetenti nuovi approcciarsi al test di valutazione, sei new entry per sera.

Back to School 2023 quando è stato registrato

Nonostante la nuova edizione di Back to school 2023 sia pronta a esordire oggi 5 aprile, le registrazioni dello show di Federica Panicucci si sono svolte ormai da tempo. Stando a quanto riportato da Pipol TV, le puntate della seconda stagione del programma di Italia 1 sono state registrate nel mese di luglio 2022: 9 mesi fa praticamente, un lasso di tempo enorme, dovuto anche ad alcune incertezze sulla programmazione. L’edizione 2023 di Back to School, infatti, era originariamente prevista per gennaio poi, come ha rivelato Dagospia, c’è stato uni slittamento in avanti, prima a marzo e infine ad aprile. Dopo un’attesa più lunga di quanto previsto, Federica Panicucci è pronta a partire in questa nuova avventura e sarà protagonista delle prossime cinque settimane su Italia 1, visto che le puntate di Back to School 2023 sono proprio cinque, con l’ultima prevista per il 3 maggio 2023. Com’è facilmente intuibile, tutti gli episodi sono registrati e quindi gli esiti degli esami sono già noti, ma chiaramente vige il riserbo assoluto a riguardo e solo di settimana in settimana scopriremo quale ripetente è riuscito a superare il probante esame di quinta elementare e quale ha fallito. I ripetenti ovviamente saranno costretti a rimettersi in gioco per la promozione davanti la commissione nella puntata successiva dello show di Italia Uno.