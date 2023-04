Uomini e Donne Lavinia e Alessio dopo la scelta: la rivelazione

Uomini e Donne, Lavinia e Alessio Corvino dopo la scelta: la reazione di Campoli senza telecamere. Il futuro da tronista dell’ex corteggiatore

Dopo l’addio al programma i fan si chiedono come va tra Lavinia e Alessio Corvino dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne. La tronista ha superato tutte le insicurezze che hanno segnato il loro rapporto, legate soprattutto alle segnalazioni relative all’ex fidanzata del corteggiatore campano. Ha scelto di lanciarsi e seguire il cuore, che non le ha dato altra scelta se non il biondo casertano. Un percorso durato ben sette mesi, che alla fine ha portato alla celebrazione del loro amore, sostenuto dai molti che non volevano altro finale se non questo. La coppia è stata subito avvistata a Caserta dopo la registrazione della scelta di Lavinia a Uomini e Donne. Questa è infatti la città di Alessio, anche se lui si divide tra la Campania e la Lombardia, lavorando e abitando in pianta stabile a Milano.

Dando uno sguardo alle storie Instagram dei due dopo aver lasciato mano nella mano lo studio di Maria De Filippi, è facile notare come siano felici e contenti. La neo coppia ha pubblicato le stesse immagini a celebrazione del loro momento magico, quello in cui hanno accettato di iniziare una vera e propria storia d’amore al di fuori dello studio televisivo. In seguito, però, anche coccole e baci in auto a Caserta e Roma, finalmente liberi dalle telecamere delle esterne. Tante le reazioni positive del pubblico, che soprattutto Lavinia ha scelto di condividere su Instagram, insieme con un post (identico proposto da Alessio Corvino) che mostra tanto la foto della scelta quanto un abbraccio in camera d’albergo, ancora in abiti eleganti. Di sicuro vorranno trascorrere un po’ di tempo da soli e non si esclude possano regalarsi una vacanza per iniziare al meglio quest’avventura insieme. Dunque dopo la scelta Lavinia e Alessio Corvino stanno insieme, una rivelazione visto i litigi che hanno contraddistinto il loro percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne Alessio Campoli dopo la scelta

Dopo la scelta di Lavinia a Uomini e Donne è impossibile non chiedersi come sta Alessio Campoli. La tronista ha scelto l’altro corteggiatore ma, com’è stato evidente dalle immagini andate in onda, il moro ha preso la cosa con una certa sportività, il che gli fa onore. Il pubblico sui social ha sottolineato la sua reazione positiva, non negando ad esempio l’ultimo abbraccio a Lavinia, nonostante la prevedibile delusione. Tutto ciò ha contribuito a una gran quantità di messaggi ricevuti in privato dall’ormai ex corteggiatore. Non si hanno certezze in tal senso ma viene da pensarlo dopo aver visto la storia pubblicata da Alessio Campoli sul suo profilo Instagram. Ciò che si vede è un panorama da sogno, fatto di verde, montagne in lontananza e tanto sole. Sul cielo azzurro campeggia una scritta: “Per quello che vale… Grazie a tutti, ancora una volta”.

Ciò non va che evidenziare ancor di più il rapporto che si è creato tra Alessio il moro e il pubblico. Questo ci porta a fare una considerazione non troppo campata in aria. Il romano potrebbe avere un futuro da tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne, andando a caccia del vero amore ma stavolta, dopo due delusioni, avendo la possibilità di scegliere. Campoli è stato infatti nel 2017 la scelta di Angela Nasti, una storia mai nata e finita dopo una sola settimana senza stare mai realmente insieme da soli. Dopo anni ha poi ricevuto il due di picche da Lavinia e i fan sono convinti la terza sarà la volta buona.