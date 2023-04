Anticipazioni Un passo dal cielo 7 seconda puntata 6 aprile: passione

Le anticipazioni della seconda puntata di stasera 6 aprile di Un Passo dal Cielo 7: la scelta di Manuela

Non arrivano anticipazioni confortanti stasera dalla seconda puntata di Un Passo dal Cielo 7 per Manuela che scopre quanto sia legata la morte della sua cara amica Roberta ad un atroce delitto nei confronti di una pilota di moto. Un omicidio che ha tutti i tratti per essere connotato dalla mano di un serial killer, spunta tra gli indiziati numero uno un personaggio ambiguo fin dal primo minuto in cui è apparso agli occhi dei fan della fiction di Raiuno che ha visto l’addio di Daniele Liotti: il temibile Luciano Paron. Il personaggio interpretato da Giorgio Marchesi è sicuramente il più intrigante di questa settima stagione della serie ambientata in montagna e secondo gli spoiler di Un passo dal cielo 7 potrebbe essere un uomo chiave per diverse vicende tra cui sversamenti illegali su cui il commissario Nappi sta cercando di trovare la quadra.

Nella puntata di stasera dal titolo Altezze diverse, Manuela ha la forte necessità di essere seguita nelle indagini da qualcuno che conosca bene il territorio, in quelle location magiche e allo stesso tempo misteriose che nascondono i segreti più inconfessabili. Secondo le anticipazioni della seconda puntata di Un Passo dal Cielo 7 in onda stasera 6 aprile il personaggio interpretato da Giusy Buscemi decide di affidarsi completamente nelle mani di Nathan. L’uomo cresciuto nei boschi ha infatti, come la sua alleata poliziotta, un solo obiettivo quello di smascherare il colpevole visto che Marco Rossetti è convinto che Luciano Pavon sia l’unico colpevole di entrambi i delitti. Oltre alle vicende poliziesche che danno un connotato tra il thriller e il giallo alla fiction del giovedì sera di Raiuno non possono mancare le vicende sentimentali che da anni coinvolgono i telespettatori. Così in attesa che il ritorno di Eva, a cui presta il volto Rocio Munoz Morales, sconvolga la quotidianità del commissario Nappi c’è un’altra liason all’orizzonte che però potrebbe essere un fuoco di paglia.

Anticipazioni Un Passo dal cielo 7: Manuela e Gregorio

Secondo le anticipazioni di stasera 6 aprile della seconda puntata di Un passo dal cielo 7, Manuela nonostante il senso di colpa per la sua amica farà cadere tutte le sue barriere avvicinandosi sempre di più a Gregorio, vedovo di Roberta. Ciò che la spinge come una calamita verso il personaggio interpretato da Leonardo Pazzagli è la voglia di giustizia che si trasformerà ben presto in altro. È ancora presto però per dare per certa la coppia formata da Manuela e Gregorio, i più acuti già hanno capito che nelle prossime puntate della settima stagione di Un passo dal cielo potrebbe bollire qualcosa in pentola tra Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Infine nella puntata di stasera vedremo come il commissario Vincenzo Nappi abbia non poche gatte da pelare tra la sua vita privata e il periodo di indagini serrate. Preso dal desiderio di non discutere ulteriormente con la sua fidanzata a causa di un’omissione scatena involontaria la gelosia della donna non facendo altro che esasperare una relazione già in crisi. Non tocca che attendere gli sviluppi di questa stagione che nella prima puntata ha attratto oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori.