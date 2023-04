Uomini e Donne Over Alessio chi è età e cognome: era al Trono Classico

Chi è Alessio cavaliere del trono over di Uomini e Donne: età, retroscena sulla partecipazione allo show e il passato sentimentale

Alessio è ormai nuovo protagonista nel trono over di Uomini e Donne e ovviamente non parliamo nè di Corvino nè di Campoli, ex corteggiatori della tronista Lavinia. Il cavaliere in questione però è Alessio di cognome Pili Stella originario del Piemonte, è nato e vive a Torino. Affascinante e dagli occhi di ghiaccio, spesso le telespettatrici da casa si chiedono che età abbia visto il suo aspetto molto giovanile, al pari di un tronista del format classico. La curiosità ha una risposta Alessio del Trono Over ha 45 anni di etá, compiuti proprio lo scorso marzo. Durante la sua avventura a Uomini e Donne il cavaliere piemontese ha parlato con trasporto della sua vita privata, fatta come tutti di grandi amori e delusioni amare. Alle spalle ha un rapporto infatti molto tormentato e il desiderio di tornare a provare emozioni forti. Alessio del Trono Over non è mai stato sposato e non ha figli.

Ha rivelato che la sua ultima storia d’amore si è conclusa nell’estate del 2022 e che ha un rapporto molto stretto con la nipote, la figlia di sua sorella, che appare anche nel profilo Instagram del cavaliere di Uomini e Donne. Di questa relazione Pili Stella ha parlato al magazine ufficiale della trasmissione, rivelando di aver purtroppo fatto soffrire la sua ex non essendo riuscito a provare lo stesso sentimento che la donna nutriva nei suoi confronti. Inoltre, il cavaliere ha raccontato di aver provato a entrare nel cast del dating show già nel 2008, candidandosi come tronista classico, ma allora le cose non sono andate per il verso giusto. Meglio tardi che mai, insomma, col torinese che ha avuto finalmente la sua possibilità nello show, riuscendo anche a continuare con il suo importante lavoro.

Uomini e Donne Alessio lavoro

Proprio dai social si evince che lavoro fa Alessio del Trono Over Uomini e Donne. Il piemontese è un agente sportivo, affiliato alla Fifa e quindi lavora nel mondo del calcio. L’elegante cavaliere torinese fa parte della SMI, una holding di sport management internazionale che costituisce una serie di agenti sportivi che operano in tutto il mondo, curando la rappresentanza degli atleti, i loro diritti d’immagine e tutto il marketing che gli ruota attorno. La figura dell’agente sportivo, specialmente nel calcio, è divenuta ormai un grande punto di riferimento, visto nell’ambito delle trattative e del calciomercato questi hanno assunto un’importanza sempre più rilevante e decisiva. Dal lavoro che fa si evince la grane passione di Alessio del Trono Over di Uomini e Donne per lo sport, che non si ferma soltanto al calcio, ma si espande, ad esempio, anche alla boxe. Come tutti, ama viaggiare e trascorre il tempo libero coltivando i suoi hobby. Nel dating show condotto da Maria De Filippi si possono annoverare una lunga frequentazione con Cristina, andata a finire malissimo con la dama che lo ha bloccato su WhatsApp senza motivo, e le consuete liti con Armando Incarnato con cui spesso battibecca perché hanno vedute diverse della vita.