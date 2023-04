Back to school chi è il bidello Antonino Porzio: come Fiorello

Chi è il bidello Antonino di Back to school: il vero nome e il lavoro del personaggio del programma di Federica Panicucci, confermato al fianco dei maestrini

Il ritorno di Back to school, stavolta condotto da Federica Panicucci e non da Nicola Savino, ha visto la conferma del bidello Antonino. Un personaggio che aiuta protagonisti e pubblico a entrare nel mood scolastico, catapultati in una classe di quinta elementare pronta all’esame di fine anno. In molti si sono chiesti chi è il bidello Antonino e qual è il suo vero nome, ma soprattutto che lavoro fa nella vita di tutti i giorni. Il ruolo di personale Ata non è il suo vero impiego, normalmente fa ben altro, lontano dalle classi scolastiche. Per il personaggio di origini siciliane di Back to school si è deciso di non cambiargli il nome, usando quello vero. Nella vita di tutti i giorni, infatti, il mondo lo conosce come Antonio Porzio, ma ha anche un nome d’arte, Panna.

Questo dettaglio svela ovviamente il tipo di lavoro del bidello Antonino, che non è affatto estraneo al mondo della recitazione. Quello all’interno del programma di Italia 1 non è infatti il suo primo personaggio, tutt’altro. Sappiamo infatti che Antonio Porzio è in realtà un attore, anche se la sua principale attività è quella di animatore. Un ruolo molto importante per un artista, dal momento che consente di migliorare le proprie capacità nell’improvvisazione, come ben sa Fiorello. A dire il vero, però, il bidello Antonino di Back to school non è un semplice animatore, tutt’altro, essendosi col tempo affermato a livello internazionale.

Back to School il bidello Antonino: cosa fa realmente

Poco prima di prendere parte alla registrazione del programma, infatti, era a Dubai per motivi di lavoro, coinvolto in uno show di bolle e magia. Sembrano lontani i tempi in cui era impegnato a Marina di Castagneto, come quando faceva parte della società di animazione Popobawa, tra il camping Belmare e l’Hotel Ginepri. Panna, questo il nome d’arte del bidello Antonino, ha raccontato la grande emozione di ricevere la tanto attesa chiamata dopo essersi cimentato nel casting. Dall’altra parte qualcuno gli ha comunicato che proprio lui era stato scelto per prendere parte al programma Back to school. Uno dei momenti più belli, ha spiegato, è rappresentato dal rapporto che si è creato con i maestrini, i bambini che aiutano i partecipanti Vip a prepararsi per l’esame di quinta elementare.

Scandagliando la pagina Linkedin di Antonio Porzio, scopriamo un bel po’ di informazioni su di lui, come ad esempio il fatto che parli anche inglese, oltre l’italiano. Siciliano di origine, si è diplomato in ragioneria presso l’I.T.C.F. Crispi di Palermo. Un percorso di studi che non ha nulla in comune con quello che poi è diventato il suo lavoro, per il quale si è specializzato in differenti attività, che gli hanno consentito di ampliare la sua clientela.

Dal 1998 al 2011 ha lavorato come animatore turistico presso la società Popobawa. Un tassello importante del suo percorso, durato ben 13 anni. Oggi, invece, si definisce attore Rai e animatore di studio. Sa fare realmente il bidello Antonino di Back to school, le sue specializzazioni sono davvero molte, a partire dal trampoliere. È però anche un clow per feste ed eventi di vario genere, così come comico, doppiatore, bodypainter, cantante, ballerino e non solo. Un performer completo, oltre che attore teatrale.