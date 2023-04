Dalila Gelsomino chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti

Chi è Dalila Gelsomino la fidanzata di Eros Ramazzotti: l’annuncio social della relazione e la vita dall’altra parte del mondo

Da circa un mese il nome di Dalila Gelsomino è diventato estremamente noto al mondo del gossip. La ragazza, infatti, è la fidanzata di Eros Ramazzotti ed è una donna estranea al mondo dello spettacolo, intorno a cui, comprensibilmente, si è concentrata la curiosità di tutti i fan che vogliono conoscere la dolce metà del cantante di Un’emozione per sempre. Dalila ha 34 anni, è nata il 6 marzo del 1989 e da tempo ormai vive dall’altra parte del mondo, in Messico, dove, stando a quanto ha raccontato Chi, lavora nel settore immobiliare e dell’organizzazione di eventi. La fidanzata di Eros Ramazzotti è originaria di Milano, si è laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo presso l’Università la Cattolica di Milano e dopo aver conseguito questo titolo ha perfezionato la propria specializzazione studiando presso la prestigiosa New York University.

Il trasferimento negli Stati Uniti ha spalancato le porte a Dalila Gelsomino alla sua nuova vita in Messico, dove a quanto trapela dal suo profilo Instagram la ragazza lavora, anche se torna spesso in Italia. Stando sempre a quanto rivelato da Chi, Dalila in passato ha lavorato come modella e ha anche tentato la via della musica, esibendosi in alcuni locali e registrando video su YouTube. Il nome della dolce metà dell’ex marito di Michelle Hunziker è ora tornato in voga a causa di alcuni scatti pubblicati da Diva e Donna, che lascerebbero intravedere delle curve sospette le quali farebbero pensare a una possibile gravidanza di Dalila. Si tratta, al momento, solo di indiscrezioni, perché non è arrivato alcun annuncio da parte dei diretti interessati, ma le sirene del gossip si sono accese e ora il dibattito su un possibile nuovo figlio di Eros, poco dopo la nascita del nipote Cesare, sta sicuramente dominando la scena. Poche ore dopo l’uscita della notizia è stata la stessa Dalila Gelsomino a smentire di essere incinta cancellando così con un colpo di spugna tutte le voci.

Dalila Gelsomino e Eros Ramazzotti la storia d’amore

La storia d’amore tra Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti è relativamente fresca. I due erano stati paparazzati già qualche mese fa, ma l’identità della ragazza che vive in Messico non era stata colta e quindi, per un certo tempo, si è parlato di una nuova fidanzata misteriosa per la voce di Adesso tu. Dopo gli scatti a Milano mano per mano, finalmente il cantante è uscito allo scoperto poco più di un mese fa, pubblicando su Instagram, in occasione del compleanno della sua fidanzata, una foto che lo ritrae intento a dare un bacio sulle labbra a Dalila, scrivendo Auguri amore mio e ufficializzando, di fatto, la sua nuova storia d’amore. Si è trattato di un gesto forte dell’artista romano, perché anche in passato Ramazzotti era stato paparazzato in dolce compagnia, ma poi non era arrivata alcuna conferma social su una presunta relazione.

La pubblicazione su Instagram della foto, dunque, ha significato l’esistenza di una storia d’amore importante e da quel momento l’attenzione su Dalila Gelsomino è salita alle stelle, tanto che il suo profilo Instagram ha rapidamente superato i 10.000 followers. Dopo quella prima foto sui social ne sono comparse molto altre e i due fidanzati si sono mostrati molto innamorati e affiatati, in giro per concerti e nella quiete di casa. Ora, a un mese di distanza da quella foto sui social, i due sono stati colti per le strade di Madrid e la notizia di una possibile gravidanza di Dalila Gelsomino sta davvero diventando virale.