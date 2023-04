Luce dei tuoi occhi 1 riassunto trama: dove eravamo rimasti

Il riassunto di Luce dei tuoi occhi 1: cosa succede nella prima stagione della fiction e come eravamo rimasti in vista della seconda

In vista del ritorno di Luce dei tuoi occhi, la cui seconda stagione è iniziata mercoledì 12 aprile, è bene fare un bel riassunto di cosa è successo nella prima tornata di episodi della fiction di Mediaset, così da arrivare ben preparati al ritorno della serie. Proprio all’esordio del racconto abbiamo fatto la conoscenza di Emma Conti, un’etoile famosa in tutto il mondo, che dopo aver perso in giovane età sua figlia Alice si è trasferita a New York, dove è diventata la ballerina di fama mondiale che è. A distanza di 16 anni da quella tragedia, però, Emma riceve una lettera anonima che le rivela che Alice in realtà è ancora viva e studia danza a Vicenza. Intrigata da queste parole, la protagonista torna in Italia, ma senza rivelare le reali intenzioni del suo ritorno.

Nel tentativo di trovare sua figlia Alice, il personaggio interpretato da Anna Valle decide di farsi assumere dalla scuola di ballo di sua madre Paola, sconvolgendo tutti visto la sua fama. Inizia così il percorso nella scuola di ballo di Emma, che piano piano si affeziona a tutte le sue allieve, trovando in ognuno di essa una sorta di figlia acquisita, ma non riuscendo mai a colmare quel vuoto lasciato da Alice. Mentre va avanti nella sua ricerca, la grande etoile conosce Enrico (Giuseppe Zeno), il padre di una sua ballerina. Tra Emma ed Enrico scoppia l’amore e l’uomo inizia ad assistere la sua amata nella ricerca della figlia e insieme i due arrivano a una scoperta sconvolgente: Roberto, il fratello della protagonista, al tempo ha venduto la figlia della sorella per saldare un debito di gioco.

Luce dei tuoi occhi 1 chi è la figlia di Emma

Questa scoperta nel riassunto di Luce dei tuoi occhi 1 dà a Emma la prova che quella lettera che aveva ricevuto non mentiva e che Alice, davvero, è ancora viva. La ricerca della maestra di ballo diventa sempre più frenetica e s’intreccia anche con lo smascheramento di un crudele traffico di bambini, ma finisce per creare molti problemi alla protagonista, visto che rischia di compromettere il bel rapporto che la ballerina aveva costruito con le sue ragazze, inizialmente selezionate solo perché potevano essere Alice. Una volta scoperto che nessuna delle ragazze della scuola è in realtà sua figlia, Emma cerca di recuperare il rapporto con loro e faticosamente, anche grazie a Enrico, ritrova il proprio equilibrio, che però proprio nel finale viene messo a dura prova.

Nell’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 1, infatti, assistiamo allo svolgimento del festival di danza, un vero e proprio trionfo per Emma e le sue ragazze, ma alla fine dell’esibizione una misteriosa ballerina, convinta di non essere vista da nessuno, inizia a ballare da sola sul palco. La protagonista della fiction Mediaset s’imbatte in questa scena e, non appena vede la ragazza danzare, si convince che quella sia propria la sua Alice. Quando Emma cerca di raggiungerla, la giovane scappa, ma l’etoile non perde le speranze, anzi raggiunge Enrico e le comunica cosa è successo, rinnovando la sua volontà di trovare la figlia, nonostante le perplessità dell’uomo che ha paura di rivedere la sua amata e promessa sposa scivolare nuovamente nel vortice di difficoltà da cui faticosamente era uscita. Così, la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi si apre proprio con la questione della figlia di Emma e il mistero di Alice, insieme ad altri intrighi e segreti tutti da scoprire, sarà proprio il tema dominante di Luce dei tuoi occhi 2.