Luce dei tuoi occhi 2 chi è Diana l’attrice Irene Paloma Jona

Chi è Diana di Luce dei tuoi occhi 2, la figlia di Emma che nasconde un segreto. L’attrice è Irene Paloma Jona e dove l’avete già vista

Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano in Luce dei tuoi occhi 2. Nella seconda stagione il personaggio di Emma Conti si ritroverà faccia a faccia con la giovane ballerina Diana Novak, che è in realtà la sua figlia perduta, Alice ed è interpretata dall’attrice Irene Paloma Jona. Da quando ha scoperto d’essere stata atrocemente ingannata, Emma non ha vissuto un giorno senza coltivare la speranza di ritrovare la sua Alice. Chi ha visto la prima stagione sa cos’è accaduto alla piccola, al tempo, venduta da Roberto, fratello della mamma, così da saldare un gravoso debito di gioco. Nel corso dei sei episodi andati in onda nel 2021, però, non c’è stato il tanto atteso ricongiungimento ma, come spiegato dalla stessa Anna Valle, nella seconda stagione ci si avvicinerà alla fase finale di questa storia.

L’attrice che interpreta Diana Novak, la figlia di Anna Valle in Luce dei tuoi occhi 2, è Irene Paloma Jona chiamata a interpretare una ballerina dall’enorme talento, sempre pronta a combattere e in apparenza spregiudicata. Una cittadina del mondo, che ha vissuto in differenti Paesi, considerata tra i prospetti migliori del mondo della danza, anche se questa definizione le sta un po’ stretta. L’idea che il suo futuro sia già deciso la soffoca. Ciò evidenza le sue fragilità caratteriali, figlie di una profonda perdita e di un senso di colpa che non l’abbandona. Prova a superare tutto questo comportandosi da ribelle e agendo sempre ai limiti della legge, il che la spinge a legare con Valentina.

Luce dei tuoi occhi 2 Irene Paloma Jona chi è

Non si conosce la data di nascita precisa di Irene Paloma Jona, sappiamo però che è di origini piemontesi, in particolare di Torino e si è poi trasferita a Roma per lavoro. Diana di Luce dei tuoi occhi 2 si è diplomata nel 2020 presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, nota come INDA, che le ha dato la chance di lavorare con grandi nomi del mondo del teatro come Manuela Mandracchia, Emiliano Bronzino e Mauro Avogadro. Vanta già un ricco curriculum, nonostante sia giovanissima, muovendo i primi passi a teatro, esordendo in una vera produzione nel 2015, ritrovandosi nel 2019 ne Lisistrata di Aristofane diretta da Tullio Solenghi. L’ultimo spettacolo di Irene Paloma Jona risale al 2021, Troilo e Cressida, ma per arrivare a ciò ha collezionato un lungo percorso formativo. Dal 2008 al 2018 ha studiato canto corale, mentre dal 2010 al 2017 ha seguito corsi di Aikido, così come corsi di recitazione e workshop vari.

Ha studiato danza contemporanea nel 2021 presso Architetture corporee, preparandosi al ruolo di Diana in Luce dei tuoi occhi 2, ma già dal 2011 al 2016 aveva seguito un corso di danza classica e contemporanea. Impegnata in un cortometraggio nel 2020, dal titolo Paloma, ha poi esordito al cinema con Il signore delle formiche di Gianni Amelio, che ha come protagonisti Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Irene Paloma Jona parla due lingue, oltre l’italiano, ovvero il francese e l’inglese, ed è molto attiva sui social. Il profilo Instagram dell’attrice è seguito da poco meno di 2mila follower. Tantissimi gli scatti pubblicati che risalgono ai tempi della scuola ed evidenziano una storia d’amore con il collega attore Nicola Morucci, anche se le ultime foto risalgono ad aprile 2021. In tanti social hanno notato un’incredibile somiglianza di Irene Paloma Jona con Carola Puddu, allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi del 2022 oggi al balletto del Teatro di Roma.