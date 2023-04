Margherita Tiesi dopo anni la verità sul Paradiso delle Signore

Chi è Margherita Tiesi morta in un Passo dal Cielo 7. L’hai già vista nel Paradiso delle Signore in un ruolo speciale

Come è morta Roberta, la moglie di Gregorio, è il giallo da scoprire della trama di Un Passo dal Cielo 7. Si tratta proprio del personaggio interpretato da Margherita Tiesi, mostrata soltanto in flashback in nella fiction. Scomparsa e pure perno principale perché Manuela Nappi che indaga sulle cause del decesso della sua cara amica intreccia una relazione con suo marito, il neo vedovo a cui Leonardo Pazzaglia presta il volto. Margherita Tiesi, 29 anni è nata a Firenze nel 1993, e decisa a fare l’attrice fin da quando era giovanissima. Si è diplomata al liceo classico, per poi iscriversi all’Accademia Teatrale della sua città. Dopo quest’altro diploma, si è trasferita a Roma, cambiando vita e avvicinandosi al mondo del cinema e della televisione. Ha studiato presso l’Accademia Internazionale d’Arte Drammatica del Teatro Quirico – Vittorio Gassman, anche al fianco di Gigi Proietti, ottenendo poi altri titoli che l’hanno formata ulteriormente.

Uscita da scuola, ha inizio la carriera di Roberta di Un Passo dal Cielo 7, divisa tra teatro, cinema e televisione. Il mondo delle fiction l’ha subito accolta, infatti avete già visto Margherita Tiesi ne Il Paradiso delle Signore e ruolo di Ines Rossetti, una delle Veneri della seconda stagione. Ha raccontato d’aver iniziato a recitare in teatro a soli 4 anni e a 7 ha fatto il grande annuncio sul suo futuro alla propria famiglia. Ha recitato anche nella fiction Pezzi unici e in quell’occasione ha parlato un po’ del suo privato in alcune interviste. Sappiamo che l’attrice di origini toscane ha subito bullismo a scuola, dove la prendevano in giro ed emarginavano soltanto perché coltivava questo grande sogno. Molto seguita su Instagram, dove condivide scatti della propria vita privata e lavorativa. Qui non mancano foto del suo matrimonio, celebrato a giugno 2022. Il marito di Margherita Tiesi è Francesco Silella collega doppiatore.

Margherita Tiesi ne il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle signore è stata una grande opportunità per Margherita Tiesi, che si può dire sia stata lanciata dall’apprezzata fiction proposta dalla Rai in fascia pomeridiana. È così che grande parte dei suoi fan hanno avuto modo di conoscerla grazie alla sua intensa interpretazione. Ne è passato di tempo da quando Margherita Tiesi interpretava il ruolo di Ines Rossetti, tra le Veneri della seconda stagione. La giovane aveva ricevuto la chance di lavorare al Paradiso da Bruno Jacobi non di certo per merito, con il manager aveva una relazione.

Dopo i dubbi iniziali è riuscita a conquistare il pubblico con la sua voglia di vivere e la sua bellezza condita da un pizzico di mistero. Dopo la fuga di Bruno, il personaggio interpretato da Margherita Tiesi, che ritroviamo in un Passo dal Cielo 7, si trova in cattive acque perché perde la raccomandazione. Dimostrato il suo valore, facendo forza solo su di sé, Ines lascia il Paradiso delle Signore perchè lascia spazio ad una nuova Venere. Ormai il personaggio non aveva più nulla da raccontare anche se i fan della fiction Rai non l’hanno mai dimenticata.