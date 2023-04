Alberto Uomini e Donne Over chi è: nasconde un segreto

Chi è Alberto il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: il segreto rivelato da Tiziana e la clamorosa scelta dei due

Alberto è uno dei grandi protagonisti di questi primi mesi del 2023 nel trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere si è imposto infatti come uno dei profili più amati dal pubblico sin dal suo arrivo in studio e la sua bellissima storia d’amore con Tiziana ha davvero conquistato tutti gli spettatori. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che, solo dopo qualche settimana di conoscenza, hanno deciso di abbandonare insieme lo studio di Canale 5 per vivere lontano dai riflettori la loro storia. Un colpo di scena pazzesco, che ha stupito davvero tutti, visto che molto raramente si vedono delle coppie a Uomini e Donne uscire insieme dopo così poco tempo. L’esperienza di Alberto nel programma di Canale 5 è stata breve ma intensa: l’uomo ha conosciuto diverse dame, da Gabriella ad Aurora fino a Laura, prima di concentrarsi sulla sua conoscenza con Tiziana.

Eppure sembrava che, fino a qualche giorno fa, le cose non fossero così definite, visto che l’uomo aveva palesato la volontà di conoscere altre donne, nonostante la dama avesse già ammesso di essere disposta a uscire col suo cavaliere. Alla fine le altre conoscenze non sono andate oltre una semplice amicizia e Alberto ha deciso di continuare la conoscenza con Tiziana nella vita reale. Il momento in cui i due innamorati hanno annunciato la decisione di uscire insieme dal programma è stato davvero emozionante: l’uomo ha scritto una lettera in cui ha ripercorso le tappe del loro incontro, dal primo caffè insieme alle cene, e la donna non è riuscita a trattenere l’emozione. Alberto ha 62 anni, è di origini toscane è nato e vive a Prato. Il cavaliere ha tre figli, un’ex moglie e un aspetto molto giovanile, con la barba e i capelli brizzolati, e si è imposto subito con la sua simpatia. La sua avventura nel trono over di Uomini e Donne è stata talmente breve che l’uomo non ha avuto tempo nemmeno di parlare troppo del suo passato, ma abbiamo potuto vedere il suo carattere e una rivelazione è arrivata dalla stessa Tiziana: il segreto di Alberto è che è molto sensibile.

Tiziana Uomini e Donne Over

Proprio come Alberto, anche Tiziana è stata una grande protagonista recente del trono over di Uomini e Donne e prima di conoscere il suo cavaliere è uscita per un certo tempo con Rosario. I due si sono visti ben sette volte, ma il loro rapporto non è mai evoluto in nulla e dopo un po’ di tempo i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno troncato la conoscenza. Rosario ha ammesso di non essere attratto fisicamente da Tiziana, che accolta la delusione è andata avanti e alla fine è stata premiata con l’arrivo di Alberto, con cui le cose sono andate decisamente meglio.

Anche l’esperienza della dama a Uomini e Donne è stata davvero troppo breve per conoscere qualche dettaglio della sua vita privata e la stessa Tiziana si è dimostrata una donna molto riservata, non sbilanciandosi troppo sulla sua privacy fuori dallo studio. Ha però rivelato di aver passato un brutto periodo e di essere felice accanto ad Alberto. Da ciò che si è visto, la dama del trono over è sembrata una donna molto decisa e con le idee chiare, si è resa conto presto di nutrire dei sentimenti per Alberto e pazientemente ha ottenuto il suo risultato e ora è pronta a godersi questo nuovo amore.