Terra Amara chi ha ucciso il padre di Demir: insospettabile

Chi ha ucciso il padre di Demir: Hunkar scopre la verità. Un segreto nascosto per 20 anni e quell’amore celato che torna a riemergere

Uno dei grandi misteri di Terra Amara è chi ha ucciso il padre di Demir. Parliamo di Adnan Yaman, marito di Hunkar, morto per mano di qualcuno che è ancora sconosciuto. Non mancano di certo i sospetti e in cima alla lista c’è Ali Rahmet Fekeli, che Demir è certo sia l’assassino di suo padre. L’uomo non è ovviamente l’unico a voler scoprire la verità, come dimostra il grande impegno manifestato da sua madre Hunkar per rintracciare chi ha ucciso suo marito Adnan. Dà l’incarico a Gaffur, dicendogli di estendere le sue ricerche in tutto il territorio, senza lasciare nessuna pista non indagata e l’uomo non intende in alcun modo deludere la vedova. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché l’uomo rintracciato da Gaffur non convince fino in fondo. Ad ogni modo, tornato a casa dopo aver sorpreso Sait uscire dal negozio di Ali, riferisce ogni dettaglio a Demir, che pretende di conoscere tutta la verità, o almeno quella che l’uomo ritiene sia vero. Ciò che sorprende, però, è il fatto che gli imponga di non rivelare nulla a sua madre Hunkar. La donna giunge di nuovo a un passo dalla verità sulla morte di suo marito, ma l’ex operaio pronto a dirle tutto muore prima di riuscirci. Un’occasione persa, considerando come lui fosse un testimone chiave dell’omicidio del padre di Demir. Hunkar è disperata e si avvicina sempre più ad Ali Rahmet Fekeli, che le fa notare come il giorno dell’assassinio di suo marito sia avvolto dalle bugie.

Demir, nel frattempo, inizia a indagare proprio su Ali Riza Citci, informandosi su Sait, così da scoprire come siano legati i due e cosa sappia quest’ultimo. Le cose però non vanno affatto per il verso giusto e Sait viene ucciso e la polizia arresta Demir, il che manda Hunkar in un profondo stato di shock. Grazie alle anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalle puntate turche si sa chi ha ucciso il padre di Demir. L’accaduto porta alla confessione di Ali, che stravolge tutto quello che credevamo fino a questo punto in Terra Amara. Ammette d’aver mentito al giudice 20 anni prima. Al tempo aveva dichiarato come il padre di Demir, Adnan, fosse disarmato quando Fekeli gli ha sparato. È però tutta una bugia e la verità è che l’uomo aveva sparato per legittima difesa. Sia lui che gli altri due testimoni, ormai morti, hanno mentito su ordine di Demir, al tempo impegnato per studio in Germania.

Terra Amara il matrimonio di Hankar

In Terra Amara il tempo trascorso insieme ha riacceso la fiamma tra Hunkar e Ali ma Demir lo odia profondamente ed è convinto che sia stato proprio lui a uccidere suo padre Adnan. Non può accettare che sua madre sposi un assassino. L’uomo nega d’essere un omicida ma la realtà è più complessa di quello che sembra. Hunkar scopre che suo figlio le ha mentito per tutto questo tempo e che suo marito non era di certo innocente nel confronto con Ali Rahmet Fekeli, che ha scontato 20 anni di carcere. Un flashback porta alla luce il confronto tra i due e così scopriamo che Adnan aveva dato appuntamento ad Ali in un luogo isolato. Gli ha ordinato di abbandonare per sempre Cukurova, cedendogli tutte le sue proprietà.

Il tutto dietro minaccia di morte ma l’uomo rifiuta e riesce ad avere la meglio, puntando la pistola alla tempia del padre di Demir, per poi decidere che non ne valeva la pena. L’uomo, umiliato, estrae la sua arma ma non fa in tempo a premere il grilletto che Ali lo uccide sul colpo. Legittima difesa, quindi, il che libera il cuore di Hunkar, che gli chiede perdono e sente rinascere il sentimento provato da ragazza per lui. Scopriamo infatti che, quando erano giovani, sono stati insieme, contro il volere della famiglia di lei.