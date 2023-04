Brahim Diaz fidanzata Ana Mena: le parole della cantante

Ana Mena è la fidanzata del calciatore del Milan Brahim Diaz? La verità su questo flirt e le parole della cantante sulla situazione

Brahim Diaz con le sue vicende sentimentali è un grande protagonista del mondo del gossip. Da diverso tempo, infatti, il nome del fantasista rossonero è affiancato a quella di Ana Mena, cantante spagnola protagonista anche del Festival di Sanremo nel 2022. È stato proprio in quel periodo che si è iniziato a parlare della relazione tra la cantante di A un passo dalla luna e il calciatore del Milan. Un flirt che però non ha mai trovato conferma, nonostante le voci si facessero sempre più insistenti. A fugare ogni dubbio sulla situazione, comunque, è intervenuta la stessa voce di Si illuminava, che ha raccontato di aver scoperto di questo flirt tramite una sua amica, che le ha scritto per dirle di aver visto la notizia di questa storia d’amore con Brahim Diaz su Wikipedia. L’artista ha categoricamente smentito questa voce, dicendo di capire come sia possibile che la notizia abbia fatto il giro del web, visto che lì ognuno può scrivere, sostanzialmente, ciò che vuole, ma di non capire come mai qualcuno si sia inventato questa voce.

Stando alle parole della cantante di hit con Fred De Palma e Rocco Hunt, dunque, non c’è mai stato nulla tra lei e il numero 10 del Milan e il flirt è stato totalmente inventato. Uno scenario che non è totalmente inedito per la spagnola, visto che le sono stati affibbiati anche altri fidanzati oltre al giocatore, come quello col collega Omar Montes, con cui ha realizzato i brani Solo e Como el Agua. Solo voci, però, Ana Mena non è la fidanzata di Brahim Diaz e in generale non lascia trapelare granché sulla sua vita privata. C’è una sola pseudo prova a dimostrazione del contrario una foto del settimanale spagnolo Hoy Corazon che ritraeva il giocatore e la cantante insieme in aeroporto.

Brahim Diaz fidanzata attuale

È molto complicato cogliere qualcosa anche della vita privata di Brahim Diaz e se sia fidanzato, pure lui estremamente riservato, tanto da non essere praticamente mai intervenuto nemmeno sul gossip riguardante Ana Mena. Spulciando sul profilo Instagram del calciatore del Milan possiamo imbatterci più che altro in foto che lo ritraggono in campo con i rossoneri, o magari in allenamento o comunque in attività relative alla sua sfera professionale. Sono pochi gli scatti che riguardano la sua sfera intima fuori dal campo di calcio e riguardano solo la sua famiglia, a cui lo spagnolo è estremamente legato.

Per il resto nessun segnale tramite Instagram e nessuna parola nelle interviste, per cui non è chiaro se Brahim Diaz abbia una fidanzata o se sia single. Lo spagnolo, come detto, si mostra concentrato esclusivamente sul suo Milan, con cui sta vivendo un’altra grande stagione dopo quella che ha riportato lo scudetto nella città di fede rossonera. Tra l’altro una certezza è che il 10 del diavolo non avrà Ana Mena a supportarlo e forse nemmeno una dolce metà anche se le voci di flirt sono insistenti essendo un giocatore molto in vista per aspetto e carriera in ascesa.