Celine Dion malattia cosa è successo: verità su video in sedia a rotelle

La malattia di Celine Dion si è aggravata oppure no: il video della cantante in sedia a rotelle al matrimonio di suo figlio

Celine Dion è apparsa in un video in sedia a rotelle al matrimonio di suo figlio. La cantante ha una malattia rara e lo ha annunciato pubblicamente attraverso il proprio account Instagram spiegando cosa è successo. Si è rivolta ai propri fan e ha spiegato d’essere affetta da una sindrome che colpisce una persona su un milione. La voce di My Heart Will Go On soffre della sindrome della persona rigida, nota anche come SPR, ovvero stiff person syndrome. Un male che colpisce soprattutto le donne, geneticamente parlando, ma in cosa consiste di preciso la malattia di Celine Dion. È un disturbo neurologico che è ancora sotto studio, così da comprenderne meglio tutti gli aspetti e tentare di sviluppare una risposta medica adeguata.

La diagnosi le ha dato una spiegazione ai tanti spasmi che ha dovuto sopportare, senza capire cosa non andasse nel suo corpo. La sua intera vita è influenzata da questa patologia rara e spesso gli spasmi le impediscono di svolgere azioni quotidiane come il semplice camminare. Un duro stop anche per la sua carriera, dal momento che nei momenti peggiori non riesce neanche a usare le proprie corde vocali per cantare come suo solito. Spasmi e non solo, la malattia di Celine Dion comporta dolori muscolari sparsi in tutto il corpo, crampi, rigidità degli arti e del torace e altro ancora. Tutto questo ha mandato in grande ansia i suoi fan, soprattutto dopo la comparsa di un video su TikTok che ha commosso il web.

Céline Dion oggi al matrimonio del figlio

Un video di Celine Dion al matrimonio di suo figlio è apparso su TikTok e ha commosso tutti. La voce di My Heart Will Go On era in sedia a rotelle, portata in chiesa dai suoi ragazzi, che l’hanno poi sollevata di peso, sostenendola per un dolce abbraccio con il futuro sposo. I due restano lì, con lui che l’abbraccia mentre lei contraccambia il suo amore. La cantante esprime il suo amore infinito a parole, circondata dai suoi figli che le ricordano di volerle un bene infinito. Impossibile non sentire una profonda stretta al cuore ma, accantonando l’emotività e facendo un passo indietro, la logica suggerisce che il video di Celine Dion in sedia a rotelle al matrimonio del figlio è una bufala.

Ciò non vuol dire che la scena sia stata creata digitalmente, tutt’altro, ma è una fake news la storia circolata ovunque, dagli USA all’Europa, che sottolinea come quella donna sia Celine Dion. La somiglianza è palese ma quella donna ha un altro nome e tutt’altra storia. Si tratta di Kathy Poirier, malata di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Madre di 55 anni che in Florida ha potuto prendere parte al matrimonio di suo figlio, Zak Poirier, con la giovane moglie Ana d’Adesky, il 9 aprile 2022. Di colpo la donna si è ritrovata al centro di uno scandaloso trend web, generato da chi intende ottenere click e visualizzazioni travisando un filmato colmo d’amore e sofferenza. Un’enorme mancanza di rispetto nei confronti di tutti i protagonisti di questa storia e della stessa Celine Dion.