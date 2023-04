Davide Calabria Milan fidanzata: chi è Ilaria Belloni

Chi è Ilaria Belloni fidanzata del capitano del Milan Davide Calabria: cresciuti insieme, condividono le loro passioni

Davide Calabria è il capitano del Milan e ha guidato la sua squadra in percorsi importanti, a supportarlo c’è ovviamente una tifosa speciale: la sua fidanzata. La dolce metà del difensore rossonero è Ilaria Belloni, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma che possiamo conoscere meglio tramite il suo profilo Instagram. Proprio come il calciatore che veste la maglia rossonero, Ilaria è originaria di Brescia ed è dunque probabile che i due si siano conosciuti da molto giovani, visto che sono anche quasi coetanei: Calabria è del 1996, mentre Ilaria del 1997. Andando indietro nel tempo si trovano parecchi scatti sui profili social dei due fidanzati, per cui è molto probabile che la relazione vada avanti da tanti anni, anche se non è chiaro quando sia iniziata con precisione.

Ad ogni modo, la fidanzata di Calabria dopo aver terminato la scuola di è laureata in Scienze della Comunicazione allo IULM e ha continuato i propri studi ottenendo un master in comunicazione e digital strategy presso la 24 Ore Business School. Per il resto, sempre dal profilo social della bresciana possiamo fare luce su alcuni suoi interessi, come quello per i film, le serie tv e la musica, ma anche per i viaggi, con lei e Calabria che hanno visitato moltissimi posti in giro per il mondo, e per gli animali. Tra le storie in evidenza sul profilo Instagram di Ilaria Belloni possiamo imbatterci in tutta una serie di storie sul loro cane, Gohan, simbolo dell’amore che i due hanno per il loro cucciolo e probabilmente anche per Dragon Ball, visto il nome dell’animale.

Calabria Milan figli

Nonostante i tanti hanno di relazione, Davide Calabria e Ilaria Belloni non hanno figli. I due, d’altro canto, sono ancora giovani, nonostante nel mondo del calcio siamo abituati a vedere genitori molto giovani. Questa non è la strada percorsa però dalla coppia, che ha preferito concentrarsi su altro obiettivi prima di mettere su famiglia. Conosciamo bene il percorso di Davide Calabria nel Milan, dagli esordi fino alla vittoria dello scudetto e alla fascia da capitano al braccio. La stessa Ilaria si è concentrata sulla sua carriera: nel novembre 2020 la ragazzi si è laureata e come abbiamo visto ha proseguito subito gli studi, ottenendo anche un master, e si è concentrata sul lavoro, viaggiando anche molto al fianco del fidanzato e coltivando le sue passioni.

Per il momento, dunque, Davide Calabria e la sua fidanzata continuano la loro relazione, senza però ampliare la famiglia, ma chissà cosa gli riserverà il futuro. Al momento, il focus per il terzino del Milan è puntato ovviamente sulla sua carriera che è già ben avviata visto il ruolo di Capitano che gli è stato affidato. Inoltre in passato il calciatore rossonero è stato vittima di fake news, nel dettaglio una lite con il compagno di squadra Pobega per via di un presunto interessamento alla fidanzata di lui. Illazioni subito smentite dal diretto interessato.