Moglie portiere del Milan e Tony Effe amanti? La verità

Tony Effe ha avuto una storia con la moglie del portiere del Milan Mike Maignan? La verità e quelle rime che hanno scatenato il gossip

Calcio e gossip sono due mondi che sono spesso andati a braccetto, interfacciandosi moltissimo, soprattutto quando i giocatori instaurano rapporti con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Uno dei rumors più singolari che si registrano a riguardo è quello relativo al cantante Tony Effe e alla moglie del portiere del Milan Mike Maignan. Soprattutto su Tik Tok si è parlato molto di questa storia, con l’ex cantante della Dark Polo Gang e l’ipotetica dolce metà del numero uno rossonero che sarebbero stati amanti, ma la verità è che questa indiscrezione non ha mai trovato conferma e che proprio non si tratta di una notizia, ma solo di una suggestione divenuta virale. Non a caso, nonostante se ne sia parlato con insistenza, i diretti interessati non hanno mai parlato di questa vicenda e nemmeno sui social è mai stato lanciato qualche segnale, quindi nulla farebbe protendere per l’esistenza di una storia tra Tony Effe e la moglie del portiere del Milan, il cui status sentimentale in realtà è incerto. Allora come mai questa voce ha cominciato a circolare con forza?

Tutto è da ricondurre ad alcune barre di Tony Effe, realizzate insieme a Villabanks, Mambolosco e Slings nella canzone Il Doc 3. In questo brano, il rapper racconta in maniera molto cruda di essere stato in hotel con la moglie del portiere del Milan e di averci passato diverse notti a letto insieme, con lei che parlando in spagnolo lo cercava sempre per rapporti intimi. Da qui, dunque, è nata l’indiscrezione relativa al cantante e Mike Maignan. Tuttavia, come detto questa barra non corrisponde ad alcuna verità, ma sembra semplicemente essere inserita nel contesto musicale, visto che andando avanti ci sono altre rime sempre a tema calcio, riguardanti la Roma, Paolo Di Canio e Francesco Totti. Insomma, sembra solo essere un verso nel pieno stile irriverente di Tony Effe, che però non corrisponde ad alcuna realtà anche perché, come detto, persino la situazione privata di Maignan è incerta.

Chi è la moglie del portiere del Milan Maignan

Poco o nulla, infatti, si sa della vita privata di Mike Maignan. Sul proprio profilo Instagram il portierone del Milan non lascia trapelare alcuna informazione, postando quasi solo foto relative alla sua attività sportiva, tra scatti con la maglia dei rossoneri e con quella della Nazionale francese. Fa ogni tanto la sua comparsa qualche foto della vita quotidiana dell’estremo difensore transalpino, ma non rilascia alcun indizio sulla sua sfera sentimentale.

Stando a qualche fonte proveniente da oltralpe, Mike Maignan dovrebbe addirittura essere single, notizia anche questa non certa, ma comunque, anche se fosse fidanzato, non è mai stata ufficializzata o mostrata al mondo alcuna relazione. Proprio a causa di questa incertezza l’esistenza di una relazione tra Tony Effe e la dolce metà del portiere del diavolo sembra decisamente improbabile e l’indiscrezione da ricondurre solo a quelle barre presentate sopra, con il dibattito su Tik Tok che ha fatto tutto il resto, rendendo virale la suggestione e facendole assumere i crismi dell’indiscrezione, ma senza alcun fondamento credibile.