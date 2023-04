Bono Vox U2 in concerto a Napoli: data costo e prezzi biglietti

Bono Vox in concerto a Napoli per uno degli eventi più attesi dell’anno al Teatro San Carlo: data costo e prezzi biglietti

Il concerto di Bono Vox a Napoli è sicuramente uno degli appuntamenti da non perdere del prossimo mese. La voce simbolo degli U2 sarà di scena al Teatro San Carlo di Napoli sabato 13 maggio con un concerto decisamente particolare, che si configura come un vero e proprio spettacolo. Il cantautore irlandese, infatti, porterà on stage il suo lavoro intitolato Stories of Surrender, uno spettacolo che non si limita solo alla musica, ma mescola anche altre forme d’arte e le parole, per creare un’esperienza davvero unica. Per l’occasione, infatti, Bono Vox non sarà accompagnato dagli U2, ma al suo fianco ci sarà una band d’eccezione, composta dal direttore musicale Jacknife Lee e dalle musiciste Gemma Doherty e Kate Ellis, che sia con i strumenti che con la voce accompagneranno il cantante degli U2 nella sua performance. Anche la scelta della cornice è decisamente prestigiosa perché il Teatro San Carlo è uno dei più importanti teatri lirici di tutto il mondo, inserito anche nella lista del patrimonio dell’Unesco. Una location che ben si sposa col tono dello spettacolo, solenne e impegnato, un vero e proprio esperimento artistico per Bono Vox, che in questa fase della sua carriera sta sperimentando anche altre vie, mostrando ancora una volta il suo grandissimo talento e ora anche l’Italia è pronta a ricevere un saggio dello straordinario lavoro del leader degli U2 grazie a questo spettacolo unico a Napoli.

Bono Vox concerto Napoli: data prezzi biglietti

La data del concerto spettacolo di Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli è quindi il 13 maggio, ma la corsa ai biglietti è partita proprio a ridosso dell’evento, perché il via alla vendita dei tagliandi è stata fissata per il 21 aprile alle ore 10:00, poco meno di un mese prima dell’evento. Comprensibilmente, gli spettatori sono accorsi in massa per assicurarsi un biglietto per questo spettacolo imperdibile, prendendo d’assalto i siti di Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket che sono i canali di rivendita ufficiale. Prezzi alle stelle per lo show di Bono, considerando che il biglietto col prezzo minore costa 172,50 euro e da lì si va a salire, fino a raggiungere i 345 euro dei posti migliori. Nonostante questi costi vertiginosi, la corsa ai ticket ha attirato parecchie persone e ci sono anche delle limitazioni per comprare i biglietti: non se ne possono prendere più di due per ogni singola transizione, inoltre i tagliandi sono nominativi e saranno ritirabili sul luogo dell’evento, dalle 11 alle 19 dello stesso 13 maggio, mostrando un documento d’identità. Inoltre, tutti coloro che riescono a prendere un biglietto per assistere allo show devono, per entrare in teatro, rispettare un dress code che prevede un abbigliamento formale, in tono con la solennità del luogo. Si prospetta uno spettacolo davvero unico e memorabile quello che Bono Vox terrà al Teatro San Carlo di Napoli il 13 maggio: i fan sono già in delirio e i biglietti polverizzati e la città campana si appresta a vivere una grandissima notte d’arte e cultura.