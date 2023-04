Fred Buscaglione moglie Fatima e il figlio non riconosciuto

I dettagli della vita privata di Fred Buscaglione: la storia d’amore con sua moglie, la nascita dei figli e l’incidente mortale

Scomparso prematuramente ad appena 38 anni, Fred Buscaglione è sicuramente una delle grandi leggende della musica italiana, così il rapporto con sua moglie e la nascita dei suoi figli fu al centro del gossip. La sua vita è stata legata a filo stretto a quella di un’altra celebre artista, Fatima Ben Embarek, in arte Fatima Robins, con cui il cantante visse una storia d’amore intensa e a tratti da film. Il cantante di Eri piccola così e la sua futura moglie si conobbero verso la fine degli anni Quaranta, lei era un’artista circense e lui una voce in grande ascesa e l’incontro avvenne in un cabaret di Lugano. Il cantante di Guarda che luna rimase folgorato dalla ragazza e iniziò a corteggiarla, scontrandosi però col rifiuto del padre di Fatima, che era contrario a quell’unione. Fred e Fatima, dunque, per coronare il loro amore decisero di fuggire insieme, durante la notte a bordo di una slitta sulla neve. Una scena veramente da commedia romantica, che fotografa al meglio il grande amore che ha legato i due artisti. Nel 1954 finalmente Buscaglione e sua moglie Fatima poterono convolare a nozze, dopo che la donna si convertì al cattolicesimo.

Per tutti gli anni Cinquanta, i due artisti sono hanno formato una delle coppie più amate e seguite, protagonisti fissi dei rotocalchi e astri brillanti del mondo dello spettacolo. Il loro matrimonio è finito dopo 4 anni, la separazione sembra a causa di alcune incomprensioni dovute a dei frequenti litigi che i due coniugi avevano. In quegli anni, infatti, si è parlato moltissimo del rapporto altalenante che univa marito e moglie, fatto di grandi slanci d’amore, ma anche di pesanti liti. Ad ogni modo, alla fine del matrimonio seguirono voci di un possibile riavvicinamento, ma purtroppo la morte prematura di Fred Buscaglione arrivata il 3 febbraio 1960 stroncò ogni possibile ritorno di fiamma. Così, in maniera tragica, è terminata la grande storia d’amore tra Fatima e il cantante di Che bambola, senza che dal loro matrimonio siano nati dei figli, anche se ha avuto un figlio da un’altra Relazione. Per ciò che riguarda l’ex moglie Fatima Robin’s, lei dopo pochi anni dalla fine del matrimonio con Buscaglione e dalla sua morte si è ritirata dalle scene, vivendo in Francia e morendo lì nel 2016. Per quanto concerne invece la questione progenie, Fred Buscaglione ha avuto un figlio naturale da una donna che non faceva parte del mondo dello spettacolo: Bruno Nazzareno Chiarenza, che ha scoperto chi era suo padre troppo tardi e senza averlo mai vissuto. Oggi Buscaglione Jr. ha 72 anni, vive a Lanzarote (Canarie) ed è un pittore, in passato ha cantato anche brani del suo celebre papà. Letizia Buscaglione, invece, non è figlia del cantante ma sua nipote, in quanto nata da suo fratello Umberto.

Fred Buscaglione causa morte

Abbiamo parlato della morte prematura a causa di un incidente d’auto di Fred Buscaglione, avvenuta il 3 febbraio del 1960. Il cantante, che all’epoca aveva appena 38 anni, è rimasto vittima mentre si trovava a Roma per uno spettacolo. L’auto dell’artista si scontrò in zona Parioli, un quartiere molto centrale di Roma, con un camion. Nonostante i pronti soccorsi, non ci fu niente da fare per Buscaglione, che fu portato in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo critiche. Il 6 febbraio, nella sua Torino, vennero celebrati i funerali della voce di Eri Piccola Così che ha ricevuto l’estremo saluto dei suoi cari. Le esequie hanno accolto tantissimi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. La morte di Fred Buscaglione è stata un duro colpo al tempo, fu un evento che calamitò l’attenzione generale in Italia e colpì moltissimo i tanti fan del cantante. Lo straordinario talento della voce piemontese è testimoniato dall’enorme retaggio che avuto dopo la morte: il cantante è diventato letteralmente un mito e a lui sono state dedicate moltissime iniziative volte a perpetrare il suo ricordo.