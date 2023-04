Il Patriarca Niccolò Centioni è lui de I Cesaroni

Chi è Niccolo Centioni attore presente nel cast de Il Patriarca: è diventato famosissimo grazie al suo ruolo da protagonista nel cast dei Cesaroni

Nel cast della fiction di Canale 5 Il Patriarca c’è un attore che in molti sicuramente hanno riconosciuto, visto che è stato protagonista di una delle più famose serie tv di casa Mediaset, ovvero I Cesaroni. Stiamo parlando di Niccolò Centioni, che nella serie girata a Levante con Claudio Amendola interpreta il ruolo dell’agente Riccardi. Nato a Roma il 13 maggio del 1993, Centioni ha cominciato sin da piccolo a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando da bambino a programmi come Chi ha incastrato Peter Pan e Millennium la notte del 2000 e prendendo parte a diversi spot pubblicitari. Insieme a queste esperienze, arrivano per l’ex volto de I Cesaroni anche le prime esperienze come attore, come quelle nelle fiction Un prete tra noi, Una donna per amico, Amanti e segreti e Sweet India. La svolta nella carriera dell’artista romano arriva, ovviamente, nel 2006, con il ruolo che lo avrebbe consacrato al grande pubblico.

Niccolò Centioni è Rudy de I Cesaroni, il secondo figlio di Claudio Amendola che da piccola peste si trasforma in ragazzo romantico innamorandosi Alice, figlia della seconda moglie di suo padre. L’attore è letteralmente cresciuto con questa parte: ha iniziato quando quando aveva 13 anni e ha finito a 21, tutto il paese ha assistito alla crescita del ragazzo, diventato maggiorenne e grazie alla fiction Mediaset ispirato a Los Cerranos un attore in rampa di lancio. Dopo questa straordinaria esperienza, però, che avrebbe dovuto lanciare la carriera del membro del cast del Patriarca, la carriera di Niccolò Centioni ha subito un brusco stop e l’attore è sparito dalle scene, salvo tornare in scena proprio grazie alla nuova fiction di Canale 5. Nei primi anni dopo la fine de I Cesaroni, l’agente Riccardi ha vissuto diverse esperienze, come quella a teatro nel musical che ha preso spunto proprio dalla fiction ambientata alla Garbatella.

Nota la sua partecipazione a Pechino Express nel 2013, al fianco di un’altra grande protagonista della fiction Mediaset come Micol Olivieri, con cui però i rapporti dopo questa esperienza si sono fatti tesi, con alcuni attacchi anche sui social. Dopo queste ultime avventure nel mondo dello spettacolo, l’attore si era ritirato dallo star system, intraprendendo una nuova vita lontano dai riflettori. In un’intervista a Domenica Live del 2018, l’ex protagonista del cast dei Cesaroni ha raccontato di essersi trasferito a Londra insieme al fratello, dove ha lavorato come chef e lavapiatti. Tuttavia, Niccolò ha sempre aspirato a proseguire la sua carriera da attore e il ritorno in tv è arrivato finalmente grazie a Claudio Amendola, che lo ha voluto per Il Patriarca e ora il mondo dello spettacolo ha riabbracciato Rudy Cesaroni.

Niccolò Centioni oggi

Oggi Niccolò Centioni ha 29 anni, ne compirà 30 a maggio, e si trova in una fase importante della sua carriera, che finalmente è ripartita dopo lo stop degli ultimi anni. Come ha raccontato in un’intervista a La gazzetta dello spettacolo, l’attore romano ha vissuto una fase di stallo anche a causa dei Cesaroni, in particolare per l’ingombrante ruolo di Rudy, in cui l’artista è rimasto incastrato. Proprio l’esperienza ne Il Patriarca gli sta permettendo di rinascere, al fianco di un attore come Claudio Amendola con cui Niccolò ha condiviso quella parte importante della sua vita che sono stati I Cesaroni.

Grazie a cui sta vivendo anche questa nuova fondamentale esperienza. La volontà dell’attore è quella di recuperare il tempo perduto e tornare prepotentemente in scena, staccandosi dal personaggio di Rudy e affermandosi con altri ruoli importanti. Come possiamo vedere sul suo profilo Instagram, l’attore sta spingendo con forza questa sua esperienza e la speranza è che Il Patriarca possa costituire davvero un punto di rinascita per Niccolò.