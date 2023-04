Anticipazioni Il Cantante Mascherato finale 22 aprile: chi vince

Il Cantante Mascherato 2023 è giunto a conclusione: le anticipazioni sulla finale di stasera 22 aprile e quale maschera vince

Partito il conto alla rovescia per la finale de Il Cantante Mascherato 2023 così si scoprirà chi c’è nelle maschere che appaiono in scena e quale sarà il VIP vincitore di quest’edizione. L’ultima eliminazione è stata quella dello Scoiattolo, che nascondeva Valeria Marini ma l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato 2023 non avrà inizio direttamente con la finale, bensì con uno spareggio. Le anticipazioni del programma di Milly Carlucci spiegano infatti come ci sarà lo scontro tra Stella e Squalo, così da decidere chi otterrà l’ultimo posto tra i finalisti dello show. Entrambe le maschere dovranno cimentarsi in un duetto con Bobby Solo, che sarà l’ospite della serata.

Uno tra Stella e Squalo andrà quindi ad affiancare gli altri quattro finalisti che sono Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Le indagini avverranno tanto da casa quanto in studio, grazie ai cinque detective d’eccezione: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Serena Bortone e Iva Zanicchi. Al loro fianco anche Sara Di Vaira, che rappresenta il pool investigativo del pubblico, affiancata da Rossella Erra. Non mancherà la Maschera del Cuore in quest’ultima puntata, che sarebbe il Cantante Mascherato per una notte, richiamando la dicitura di Ballando con le Stelle. Nelle scorse puntate ci sono stati, tra gli altri, Stefania e Amanda Sandrelli, i Ricchi e Poveri, Albano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio e Lino e Rosanna Banfi. Nella finale de Il Cantante Mascherato spazio a una personalità stellare della musica italiana: una tra Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni e Donatella Rettore.

In tutte queste puntate si è provato a capire chi c’è nelle maschere dei finalisti del programma Rai di Milly Carlucci, a partire da Il Cavaliere Veneziano. Gli indizi ci dicono che ha partecipato a Ballando con le Stelle e che per quei due passi di danza si è scatenato il finimondo. Ha spiegato come avrebbe vinto lo show, se non ci fosse stato un infortunio, suo o di chi era al suo fianco. Le ipotesi principali sarebbero tre: Gabriel Garko, Alessandro Egger o Luisella Costamagna. Christian De Sica pensa però che a essersi infortunato sia stato qualcuno al suo fianco e punta su un ballerino professionista come Samuel Peron. Dello stesso parere la Bortone e Insinna, mentre Facchinetti pensa invece a Egger. La maschera di Riccio sembra essere un cantante vero e proprio, dato l’ottimo duetto con Iva Zanicchi. Si è detto entusiasta d’aver cantato con lei ed essere tornato sul palco di Sanremo. Gli investigatori sembravano divisi tra Nek e Massimo Lopez, ma la cantante ha voluto escludere il primo, mentre il secondo pare un po’ troppo “amatore” per essersi esibito a quel modo. Riccio ha confuso le idee di tutti, con la giuria che ha anche citato Scialpi. Tanti i nomi subito scartati, come Massimo Ranieri e, ad oggi, Nek sembra essere ancora in testa, nonostante il parere della Zanicchi.

Tra le maschere in finale a Il Cantante Mascherato 2023 c’è Criceto che ha portato tutti a pensare a due soli nomi, un uomo e una donna, precisamente Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta. Il pubblico ha però un dubbio, dal momento che proprio i due, insieme con Tullio Solenghi, sono stati recentemente ospiti, ma potrebbe essere stato un depistaggio. Il motivo per il quale si pensa a questi personaggi dello spettacolo? La grande ironia dimostrata, con Paolantoni leggermente in vantaggio sulla Guetta. Ciuchino fa tornare in auge il nome di Massimo Lopez, in questo caso più calzante, affiancato a quello di Nino Frassica nelle ultime indagini sulla sua identità. Non manca però anche il nome di Solenghi tra quelli presi in considerazione. Questi infatti stuzzica Bortone, De Sica e Facchinetti. Squalo e Stella sono infine le due maschere chiamate allo spareggio per un posto nella finale de Il Cantante Mascherato 2023 ed ecco le principali ipotesi: Squalo ha raccontato d’essersi spesso sentito in imbarazzo nella sua vita, il che ha portato le indagini in direzione di Gabriel Garko, magari in riferimento a scene intime sul set. Stella, invece, dice di dovere tutto a una donna, non solo la vita, perché l’ha difesa quando ce n’era bisogno. Una mamma speciale e, forse ben nota, che fa pensare a Simona Ventura, almeno per i giurati.

Il Cantante Mascherato 2024 si farà

Milly Carlucci tornerà con il Cantante Mascherato 2024 o il suo programma terminerà con quest’ultima finale di sabato 22 aprile? I fan dello show Rai se lo chiedono e, per quanto non ufficiale, c’è già una risposta da poter dare. Ad annunciarlo è Dagospia che ha brutte notizie per gli appassionati dal momento che secondo questa fonte il Cantante Mascherato 2024 non si farà. Il programma di Milly Carlucci sembrerebbe cancellato per il calo di ascolti rispetto all’ultima edizione, ma soprattutto alla prima del 2020. Non si tratta di uno show economico e quindi il rating tutt’altro che eccellente fa sentire il proprio peso. Dagospia sottolinea come sei puntate siano costate ben otto milioni di euro, che la Rai non intende più sborsare, soprattutto per ritrovarsi poi a perdere il confronto a distanza con Maria De Filippi.