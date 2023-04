Alessandro Cecchi Paone ex moglie chi è: il tradimento

Chi è Cristina Navarro la ex moglie di Alessandro Cecchi Paone: la storia d’amore all’estero e la rottura dopo la confessione

Una figura importante nel passato sentimentale di Alessandro Cecchi Paone è senza ombra di dubbio Cristina Navarro, ex moglie del concorrente dell‘Isola dei famosi 2023. Il suo vero nome è Cristina Espinoza Navarro e ha circa 50 anni di età, di origini spagnole è nata a Saragozza e ha trascorso la sua infanzia in terra iberica. La donna non appartiene al mondo dello spettacolo e si è sempre impegnata a rimanere lontano dai riflettori, nonostante la grande notorietà del suo ex marito. Dalle notizie che circolano in rete, pare che Cecchi Paone e la sua ex moglie si siano conosciuti in Spagna, terra d’origine di Cristina, nel 1993 dove il conduttore è andato a vivere da giovane, poco dopo aver conseguito la laurea, e tra i due è così scoppiato l’amore che è durato molto ed è stato parecchio profondo. La storia è nata in ambiente universitario quando Alessandro e Cristina frequentavano l’accademia del posto. Sempre stando alle informazioni che popolano il web, la coppia ha consacrato il loro amore sposandosi dopo una lunga convivenza, ma dopo dieci anni insieme, nel 2003, hanno deciso di separarsi, complice chiaramente la consapevolezza da parte giornalista di essere omosessuale. Nello specifico Alessandro Cecchi Paone tradì la sua ex moglie Cristina con un suo amico. A distanza di anni, il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 di tanto in tanto è tornato sulla sua storia con la sua ex moglie Cristina, raccontando come i primissimi anni dopo la decisione di lasciarsi sono stati, com’è comprensibile, complessi, ma presto i due ex sposi hanno recuperato il rapporto e hanno continuato a coltivarlo nel resto della loro vita. Il momento decisivo nel definire il loro rapporto è stato chiaramente il coming out del naufrago, ma come ha ammesso anche l’ex moglie di Cecchi Paone questa rivelazione è stata chiara e diretta, fatta nel miglior modo possibile. Il giornalista ha aggiunto di aver pensato molto a come parlare con sua moglie, ma alla fine lo ha fatto in maniera istintiva e le cose col tempo si sono sistemate al meglio. Cristina Navarro è molto riservata e non lascia trapelare praticamente nulla della sua vita privata e infatti non si conosce neanche il suo lavoro. Pare che la donna comunque abbia ritrovato l’amore e si sia sposata, nel frattempo è apparsa come ospite nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 per supportare il suo ex marito e il compagno.

Alessandro Cecchi Paone figlio

Dal matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Cristina Navarro non sono nati dei figli e il giornalista non ha mai avuto il piacere di diventare padre, ma è un desiderio che arde forte nel suo cuore. Lo ha raccontato in diverse occasioni soprattutto dopo l’inizio della relazione con Simone Antolini infatti ha spiegato che desidera diventare padre ma che a causa delle leggi italiane non è possibile al momento. Per quanto riguarda invece la maternità surrogata, Alessandro Cecchi Paone ha una posizione netta, ha infatti spiegato durante un’intervista a La Zanzara che non ricorrerebbe mai a questa pratica. Resta il sogno mai negato di diventare padre e spera che un giorno in Italia possa realizzare quanto desidera da tempo.